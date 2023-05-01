Veda Mektubu dizisi bu akşam Kanal D yayın akışında yer almadı. Her hafta Pazartesi akşamları yeni bölümü yayınlanan Veda Mektubunun bu hafta yayınlanmaması dikkat çekti. Peki, bu akşam Veda Mektubu var mı? Veda Mektubu yeni bölüm neden yok?

Yaşanmış gerçek bir hikayeye dayanan Veda Mektubu’nun 10. Bölüm fragmanı yayınlanmadı. Kanal D kanalının yayın akışında da bu akşam Veda Mektubu’nun yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Peki, Veda Mektubu yeni bölüm neden yok?

BU AKŞAM VEDA MEKTUBU VAR MI?

Her pazartesi günü Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Veda Mektubu dizisinin akıbeti merak konusu oldu. 1 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı listesine göre Veda Mektubu bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

Akışa göre saat 20.00'de Ip Man: Kung Fu Ustası adlı yabancı film yayında olacak.

VEDA MEKTUBU NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Veda Mektubu dizisinin bu hafta yayınlanması gereken 10. bölümü resmi tatil olan 1 Mayıs'a denk geliyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla dizi, bu akşam ekranlara gelmeyecek.

Veda Mektubu 10. bölümünün 8 Mayıs Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.