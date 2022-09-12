Vodafone Park’ta boş koltuk kalmadı

Siyah-beyazlıların bu maçtaki en önemli güçlerinden biri yine taraftarı olacak. Maç öncesinde taraftarlar, karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.

1 TEK BİLET BİLE KALMADI

Liderlik koltuğunu yeniden ele geçirmek isteyen Beşiktaş'ta taraftarlar maçın biletlerini tüketti.

İç sahadaki Kayserispor, Karagümrük ve Sivasspor maçlarını kazanan Beşiktaş ligde üst üste evindeki 4. maçını kazanmanın hesaplarını yapıyor.