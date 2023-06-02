Star TV ekranlarında Cuma günü yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, yayınladığı ilk günden beri gerek konusu gerekse oyuncularıyla gündemden düşmüyor. Genç oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı dizinin 35. Bölümü bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu. Peki, bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BU AKŞAM YALI ÇAPKINI VAR MI?

Yalı Çapkını 35. bölümüyle 2 Haziran Cuma günü yani bu akşam yeni bölümüyle Star TV ekranlarında yayınlanacak.