Bu akşam Yargı var mı? Yargı yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Yargı dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin 62. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Yargı’nın yeni bölümü ne zaman? Yargı’nın 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bu akşam Yargı var mı? Yargı yeni bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarında Ay Yapım imzasını taşıyan Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yargı 62. bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşacak. Peki, Yargı’nın 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın yeni bölümü ne zaman?

Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

BU AKŞAM YARGI VAR MI?

Yargı dizisinin 62. bölümü bu akşam saat 20:00’da Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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