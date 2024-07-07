Bu alışkanlık kabusu oldu. Bir anda bacağında baş parmağı büyüklüğümde siyah delik oluştu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bu alışkanlık kabusu oldu. Bir anda bacağında baş parmağı büyüklüğümde siyah delik oluştu

Meğer hepimiz bu hatayı yapıyormuşuz. Cenevre'de telefonunun şarj aletini fişe takıp yanında uyuyan bir kadın, şarj ucunun bacağına temas ederek yandığı sırada acıdan uyandı. Bacağında baş parmağı büyüklüğünde siyah delik oluşan kadının üçüncü derece yanıkla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Bir kadın, Cenevre'de yaşarken, şarj cihazının ucunun bacağına temas ettiğini fark ederek uyandığında, teninde üçüncü derece yanıklar oluştuğunu gördü.

BACAĞINDA SİYAH DELİK OLUŞTU

Olayı detaylı bir şekilde incelediğinde, sol dizinin yanında baş parmağı kadar siyah bir delik fark etti. Sağlık görevlileri, yanıkların şarj cihazından kaynaklanan akımın cildindeki terle tepkileşmesi sonucu meydana geldiğini belirtti.

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Olayın farkındalık yaratması için konuşan kadın, bacağındaki yara izlerini paylaşarak şunları dile getirdi:

“SIRADAN BİR ALIŞKANLIĞIN BU KADAR TEHLİKELİ OLABİLECEĞİNİ BİLSEM YAPMAZDIM”

"Yara kendi kendine iyileşir diye düşündüm ama durum gerçekten kötüleşti ve acil serviste kendimi buldum. Telefon şarj cihazının fişi prize takılıydı ve üzerinde uyumuşum. Doktor, cildin az iletken olmasından dolayı, elektriğin yavaşça vücudumu yaktığını söyledi. Bu sıradan bir alışkanlığın bu kadar tehlikeli olabileceğini bilseydim, kesinlikle yapmazdım."

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