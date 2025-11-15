CHP’li belediyelere ardı ardına yapılan operasyonlar bu yıla damga vurmuştu. Bu operasyonlarda bazı CHP'li belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmaları veya tutuklandı. Bunlardan biri ise İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu olmuştu.

İktidara yakın Hakan Bayrakçı'ya ait olan Sonar Araştırma şirketi, 2 bin 106 kişiyle telefon üzerinden yaptığı anketinde vatandaşlara, "Son zamanlardaki bazı CHP'li belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmaları veya tutuklanmaları sürecinde hükümetin yaklaşımlarını doğru buluyor musunuz?" ve "İktidar ve muhalefete ait belediyelere yapılan denetimler ve açılan soruşturmalar sizce eşit ve adaletli bir şekilde yürütülüyor mu?" sorusu yöneltildi.

Ankette, katılımcıların yüzde 57.1'i CHP'li belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmaları veya tutuklanmaları sürecinde iktidarın yaklaşımını "yanlış buluyorum" cevabını verdi. Yüzde 27.5'i iktidarın yaklaşımını doğru buldu.

YÜZDE 63 ‘SORUŞTURMALAR TARAFLI YÜRÜTÜLÜYOR’ DİYOR

İktidar ve muhalefete ait belediyelere yönelik soruşturmaların eşit ve adil bir şekilde yürütülüp yürütülmediğine katılımcıların yüzde 63.2'si, "denetimler ve soruşturmalar taraflı bir şekilde yürütülüyor" dedi.

AKP İLE MHP SEÇMEN DE ADALETLİ BULMUYOR

Ankete katılanların parti tercihlerine göre verdikleri cevapların oranları da paylaşıldı. Soruşturmaların adaletli bir şekilde yürütülüp yürütülmediği sorusuna "Hayır yürütülmüyor" yanıtı veren CHP'lilerin oranı yüzde 88.7 iken, AKP'li oranı yüzde 35.3, DEM Parti yüzde 86.4, ve MHP'li seçmende bu oranın yüzde 44.8 olduğu görüldü.