Bu anketi böyle yorumladım

Yine yeni bir anket!

Bu ankette de değişen bir şey yok.

Anket sonucun birincisi; epey zamandır -daha önceki anketlerde- kim ise yine o.

Anketi gerçekleştiren ORC Araştırma.

Anketin yapılış tarihi 13-16 Ağustos 2025

Denek sayısı: 2 bin 160.

Yalnız bu anketin hangi alanı kapsadığı belli değil.

Yani Türkiye’nin bir bölgesinde mi, birden fazla bölgesinde mi bilmiyoruz.

Her neyse biz de elimizdeki verilere göre konuşuruz.

ORC Araştırma, yaptığı bu ankette genç seçmenlere sormuş soruyu.

Nasıl bir soru sorulmuş?

“Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” denilmiş.

Ankete bakıldığında görülüyor ki CHP ile AKP arasında 4,2 puan fark var.

Az mı bu puan farkı?

Hem az değil hem de az!

Eğer eski AKP ve eski Erdoğan olsaydı, azdı ve AKP bu farkı kapatabilirdi.

“Şimdi kapatabilir mi?” derseniz, kapatamaz.

Üstelik de o makas CHP lehine daha da açılır gibi geliyor bana.

Nedeni çok basit!

Bir kere Erdoğan eski Erdoğan değil.

Bir zamanlar Ecevit’in eski Ecevit olmadığı gibi, şimdi onun da etrafında ‘Ha düştü, ha düşecek’ korkusuyla her an tetikte olan insanlar var ve bütün dikkatleriyle gözleri Sayın Erdoğan’ın üzerinde.

Olması da gerekir.

Çünkü Cumhurbaşkanı.

Demem o ki artık bu saatten sonra, yıllar önce Erdoğan’ın Ecevit’e söylediği gibi:

“Erdoğan da artık, anılarını yazma fırsatı versin kendisine.”

Biliyorum, ben böyle söyleyince binlerce insan bana kızacak.

Varsın kızsınlar da durum onu gösteriyor.

Bir de Erdoğan’ın sosyal medyadaki paylaşılan sözleri ve videoları…

Birbiriyle o kadar çelişkili ve birbirini çürüten onca sözler ve onca videolar ki böylesine yoğun çelişki içinde olan birine, yeni jenerasyon oy vermez gibi geliyor bana.

O nedenle de bu makas açılır diyorum.

Eğer bu anketin nerede yapıldığı da belli olsaydı, ona göre daha net bir analiz yapılabilirdi.

Bu çalışmanın nerede yapıldığı da önemli.

Her neyse efendim!

Burada dikkat çeken bir parti daha var ki o da Zafer partisi.

Onun oy oranı da %9,1.

Oysa Erdoğan’ın iş birliği yaptığı DEM’in oyu %7, MHP’nin oyu %6,6.

İkisinde de düşüş var.

Sanki MHP’nin oylarının önemli bir kısmı Zafer Parti’ye gitmiş.

İYİ Parti’nin oyu ise %5,2.

Onda da kısmen düşme olsa da sahada sesini duyuruyor.

Yani, bu görünen minvalde AKP:

Enflasyonu düşüremedikçe…

Emekliyi…

İşçiyi…

Memuru…

Çiftçiyi…

Köylüyü muhannete muhtaç etmeyi sürdürürse…

CHP’li belediye başkanları içeri alırken, AKP’lilere göz yumarsa…

Belediye başkan transferlerine tenezzül ederse…

Öğrencilere ve zor şartlarda yaşayan milyonlar için umut veren somut adımlar atmazsa…

Hâlâ gizemli olduğunu düşündüğüm ‘Terörsüz Türkiye’ projesi gizemi ortadan kalkmazsa…

Sahiden Terörist Başı Apo’ya özgürlük verilirse…

Erdoğan için yarınlar çok zor görünüyor.

Bahçeli’yi de yanında sürüklüyor.

Bence!