Bu aracı alanlar köşeyi dönüyor. 10 TL'ye 100 kilometre gidiyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bu aracı alanlar köşeyi dönüyor. 10 TL'ye 100 kilometre gidiyor

Araba almayı düşünenler dikkat. Bu otomobil sahibi olanlar havalara uçacak. 100 kilometreyi sadece 10 lira gidiyor.

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