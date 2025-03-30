Bu araçlar trafiğe çıkamayacak! Bakanlık açıkladı

Bayram tatilinin ara tatille birleşmesi sebebiyle kara yollarında yoğunluk beklenirken, alınan bu kararın özellikle turistik bölgelere ve memleketlerine gitmek isteyen vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi için uygulandığı ifade edildi.

Denetimlerin artırılacağı ve trafik kontrollerinin sıkılaştırılacağı bildirildi.

Yetkililer, aşırı hız, emniyet kemeri kullanımı ve sürücü yorgunluğu gibi konulara dikkat edilmesi gerektiğini belirtirken, sürücülere “Trafik kurallarına uyun, sevdiklerinize güvenle ulaşın!” çağrısında bulunuldu.

KISITLAMA OLACAK YOLLAR BELLİ OLDU!

Kamyon, çekici ve tankerlerin trafiğe çıkmasının yasak olduğu yollar şu şekilde sıralandı,

Ankara istikameti:

Anadolu (O4) Otoyolu: İstanbul'dan Ankara’ya kadar

Kuzey Marmara (O7) Otoyolu: İstanbul’dan Sakarya (Akyazı) sınırına kadar

D-100 Karayolu: İstanbul’dan Bolu (Gerede) ilçesine kadar

D-750 Karayolu: Bolu (Gerede) ilçesinden Ankara’ya kadar

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İzmir istikameti:

O5 (Gebze-İzmir) Otoyolu: Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa girişlerinden itibaren

D-200, D-260 ve D-300 Karayolu: Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa girişlerinden itibaren

Antalya istikameti:

D-650 Karayolu: Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur girişlerinden itibaren

D-300 Karayolu: Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta girişlerinden itibaren

Belirtilen yollar üzerinde tüm giriş ve çıkış noktalarında denetimler sıkılaştırılacak.

BAZI ARAÇLAR KISITLAMADAN MUAF OLACAK

Trafik düzenlemesi kapsamında hızlı bozulabilen gıda ürünleri ve tıbbi malzeme taşıyan bazı araçlar için istisna uygulanacak. Yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, hayvan yemi ve akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tankerler belirlenen şartlar dahilinde trafiğe çıkabilecek.

Bu araçlar, öncelikle ana yolların dışında hareket edecek, ancak zorunlu hallerde ana arterlerde en kısa süreyle bulunmalarına izin verilecek.