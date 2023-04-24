Bu araştırma diyabetlileri yakından ilgilendiriyor

Gün içinde yapılan sık ve kısa süreli sporlar, tip 1 diyabet hastalarına faydalı olabilir

Bu araştırma diyabetlileri yakından ilgilendiriyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, tip 1 diyabet hastalarının gün içerisinde sık sık ve kısa süreli egzersiz yapmasının tedavi süreçlerine fayda sağlayabileceği ortaya konuldu. BBC'nin haberine göre, İngiltere Diyabet Derneğinin düzenlendiği konferansta söz konusu araştırmanın sonuçları kamuoyuyl paylaşıldı..

Araştırmada, tip 1 diyabet hastası olan 32 yetişkinin, farklı koşullar altındaki durumları gözlemlendi. Söz konusu kişilerden ilk seansta 7 saat boyunca oturması, ikinci seansta ise her 30 dakikada bir düşük yoğunlukta üçer dakikalık yürüyüş yapmaları istendi. Her iki seansta da hastaların kan şekerlerinin 48 saat boyunca takip edildiği ve tüm hastaların 7 saat içerisinde benzer yemekler yediği araştırmada, aynı zamanda insülin tedavilerinde de herhangi bir değişiklik yapılmadığı açıklandı.

Bu kapsamda, araştırmada, tüm gün hareketsiz kalmaya kıyasla gün içinde kısa ve sık sık yürüyüş molaları vermenin, hastaların kan şekeri seviyesini düşürdüğü tespit edildi. Sunderland Üniversitesinden baş araştırmacı Dr. Matthew Campbell, düşük yoğunlukta yapılan herhangi bir aktivitenin kan şekerine bu kadar fazla etki etmesine şaşırdığını söyledi.

Campbell, tip 1 diyabetli hastaların sık ve kısa süreli fiziksel egzersiz yapmasının daha düzenli bir spor programı için bir adım olabileceğini ifade etti. Tip 1 diyabetin, pankreasın insülin üretiminin durması ya da yavaşlaması sonucu geliştiği belirtiliyor.

AA

Öne Çıkanlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Son Haberler
Bahçeli'den pahalı 'soğan' yorumu: Kurtuluş Savaşı'nda soğan edebiyatı mı vardı? Siyaset
Bahçeli'den pahalı 'soğan' yorumu: Kurtuluş Savaşı'nda soğan edebiyatı mı vardı?
Rumlar deniz üssü için harekete geçti Dünya
Rumlar deniz üssü için harekete geçti
Çanakkale'de illegal giriş yapan 17 yabancı yakalandı Güncel
Çanakkale'de illegal giriş yapan 17 yabancı yakalandı
Refüjdeki ağaca çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı Güncel
Refüjdeki ağaca çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı
Çorlu’nun yeni müzesi ‘Ters Ev’ 23 Nisan'da açıldı Kültür Sanat
Çorlu’nun yeni müzesi ‘Ters Ev’ 23 Nisan'da açıldı
Seçimlerde hangi kimlik kartları geçerli olacak? Eski kimlik kartları geçerli mi? Siyaset
Seçimlerde hangi kimlik kartları geçerli olacak? Eski kimlik kartları geçerli mi?
Kılıçdaroğlu: En geç 2 yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi ırkçılık yapmadan göndereceğiz Siyaset
Kılıçdaroğlu: En geç 2 yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi ırkçılık yapmadan göndereceğiz