Bu ayıp Akseki'ye yakışmadı!

SAMİ GÜN / ANTALYA - YENİÇAĞ

Hayırsever iş insanı Akseki'nin ve ülkemizin medar-ı iftiharı Ömer Duruk tarafından yaptırılan ve binlerce gencin yüzmeyi öğrendiği Akseki’deki yarı olimpik yüzme havuzu, kamyonlarla getirilen toprakla doldurulup tamamen kullanılamaz hale geldi. Aksekili vatandaşlar, yıllarca atıl durumda bekleyen havuzun kapanmasına tepki gösterdi.

Genç bir nüfusa sahip olan ve spor tesisi eksikliği gündemden düşmeyen Antalya’da mevcut tesisler kaybedilmeye devam ediyor.

Toros dağlarının arasında bulunan ve denize bir saat uzaklıktaki Akseki ve yöresinde binlerce çocuk yaz aylarında açılan yüzme kursları ile yüzmeyi bu tesiste öğrenmişti.

Spor tesisi eksikliği gündemden düşmeyen Antalya’da mevcut tesisler kaybedilmeye devam ediyor.

BAKIM VE ONARIMI YAPILMADI

20 yıl önce yaptırılan yarı olimpik yüzme havuzu, yıllarca kaderine terkedilmiş atıl bir tesis olarak durdu. Kaymakamlık, Gençlik Spor il ve ilçe müdürlüklerinin bakımını yapmadığı havuzun toprakla doldurulması ilçe halkının tepkilerine neden oldu.

BİNLERCE GENÇ YÜZME ÖĞRENDİ

Yıllarca atıl durumda bekledikten sonra geçtiğimiz hafta kamyonlarla taşınan toprakla doldurulan ve kepçeyle düzlenen havuz artık tamamen kullanılamaz hale geldi. Yüzmeyi bu havuzda öğrenen Aksekili gençler ve ilçe halkı, havuzun toprakla doldurulmasına tepki gösterdi.

AKSEKİLİ VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Akseki’ye birçok tesis kazandıran hayırsever Ömer Duruk’un yaptırdığı havuzda binlerce genç ve çocuğun yüzmeyi öğrendiğini belirten Aksekili vatandaşlar, “4-5 yılda binlerce çocuk yüzme öğrendi. Daha sonra havuzun etrafı tel örgülerle çevirerek atıl duruma bırakıldı. Bakım onarım yapılmadı. Bugün ise yapılması milyonlarca liraya mal olabilecek havuz ise yerle bir oldu. Akseki bu kadar sahipsiz mi kaldı?” diye tepkiler gösterdi. Merhum Ömer Duruk 'un kemikleri sızlıyor...