Bu baharat yoğurtla karışınca beyni iki kat hızlandırıyor

Bu baharat yoğurtla karışınca beyni iki kat hızlandırıyor
Kaynak: Haber Merkezi
Mutfağımızda çokça kullanıldığı halde etkileri konusunda pek fikir sahibi olmadığımız bitkilerden birisi de kekik. Doğal antibiyotik olan kekik öksürük için de bulunmaz bir hint kumaşı niteliğinde
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Bu baharat yoğurtla karışınca beyni iki kat hızlandırıyor 1

Bununla beraber bronşit tedavisinde de kullanılan kekik doğal antimikrobiyallerden birisidir bu sebeple boğaz ağrısının tedavisinde de sıklıkla kullanılır.

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Bu baharat yoğurtla karışınca beyni iki kat hızlandırıyor 2

PEKİ NASIL KULLANILIR

Daha çok baharat olarak yemeklerimize doyumsuz bir tat veren kekik baharat dışında da kullanılabilir. Örneğin demlenerek çay gibi kullanılması ve kozmetik ürünlerine eklenmesi de mümkündür.

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Bu baharat yoğurtla karışınca beyni iki kat hızlandırıyor 3

BEYNE NE İLE İYİ GELİR?

Bir tutam yoğurdun içerisine bir tutam kekik eklemek hafızaya ve beyne iyi geldiği söyleniyor. Araştırmacılar kekiğin beyne iyi geldiğini belirtiyor.

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Bu baharat yoğurtla karışınca beyni iki kat hızlandırıyor 4

BEYNE ETKİLERİ

Kekikteki flavonoid apigenin, nöronlar arasında güçlü bağlantılar oluşturur.

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Bu baharat yoğurtla karışınca beyni iki kat hızlandırıyor 5

Bu etken maddenin de nöral rahatsızlıklardan; şizofreni, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde kullanıldığı ve kullanılmasının, bilim insanları tarafından desteklenmektedir.

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Bu baharat yoğurtla karışınca beyni iki kat hızlandırıyor 6

Flavonoidler açısından zengin bir diyet beyin fonksiyonunu iyileştirir.

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