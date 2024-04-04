Bu baharat yoğurtla karışınca beyni iki kat hızlandırıyor

Bununla beraber bronşit tedavisinde de kullanılan kekik doğal antimikrobiyallerden birisidir bu sebeple boğaz ağrısının tedavisinde de sıklıkla kullanılır.
PEKİ NASIL KULLANILIR
Daha çok baharat olarak yemeklerimize doyumsuz bir tat veren kekik baharat dışında da kullanılabilir. Örneğin demlenerek çay gibi kullanılması ve kozmetik ürünlerine eklenmesi de mümkündür.
BEYNE NE İLE İYİ GELİR?
Bir tutam yoğurdun içerisine bir tutam kekik eklemek hafızaya ve beyne iyi geldiği söyleniyor. Araştırmacılar kekiğin beyne iyi geldiğini belirtiyor.
BEYNE ETKİLERİ
Kekikteki flavonoid apigenin, nöronlar arasında güçlü bağlantılar oluşturur.
Bu etken maddenin de nöral rahatsızlıklardan; şizofreni, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde kullanıldığı ve kullanılmasının, bilim insanları tarafından desteklenmektedir.
Flavonoidler açısından zengin bir diyet beyin fonksiyonunu iyileştirir.