Bu baharatlar ‘tüketmeyin’ uyarısı ile toplatıldı!

İsviçre’de Sınır bölgelerinde ikamet eden vatandaşlardan ünlü perakende zinciri Migros’u tercih edenler firmadan gelen uyarıyla sarsıldı. Firmanın bazı gıda ürünlerini piyasadan toplatma kararı alması şaşkınlık yarattı.



GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLER

Migros, yaptığı açıklamada iki farklı üründe Salmonella bakterisi riski bulunduğunu duyurdu. Şirket, bu ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini belirtti.



- M-Classic Tavuk Kavanozu (52g)

Ürün numarası: 1063.076

Son kullanma tarihi ve parti numaraları: 04.2027 / L075948 ve 08.2027 / L076617

Satış noktaları: İsviçre genelindeki Migros mağazaları ve Migros online mağazası



- M-Klasik Et Bonfilesi (88g)

Ürün numarası: 1063.078

Son kullanma tarihi ve parti numarası: 04.2027 / L076013

Satış noktaları: İsviçre genelindeki Migros mağazaları ve Migros online mağazası

Migros, bu ürünleri satın alan müşterilerin iade ederek para alabileceklerini açıkladı. Öte yandan süpermarketten ürünü satın alanlarmağazalara geri götürerek iadesini yapabilir.

