Bu taşın kilosu 1.000 TL!

Adı: Karakulak…

Kilosu 200 liradan alıcı buluyor. Baş kısmındaki iki taşın böbrek taşını düşürdüğüne inanılıyor. O taşların bir kilosu ise 1.000 TL…

Taşın adı: Otolit. Mermerimsi bir görüntüde, özellikle internet üzerinden satılırken aktarlarda da tanesi 10 liraya alıcı buluyor.



Taşlar sadece karakulak balğında değil, granyöz ve eşkinada da bulunuyor.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, kemikli balıkların tamamında otolit olduğunu belirtti ve şu açıklamayı yaptı:

"Geçmişten bu yana bilinen eşkina balıklarının otolitini çıkarıp, kurutup, havanda dövdükten sonra toz haline getirilip, limon sıkılarak tüketilmesinin böbrek taşına iyi geldiği bilinir. Bu konuda bilimsel araştırma yok. Beyaz renkli, tırnak büyüklüğünde balığın kemik yapısında bulunan taş, kalsiyum karbonattan oluşuyor. Böbrek taşını düşürdüğüne dair çok fazla söylem var. Böbrek taşını düşürmede kullanılan otolit, eşkina balığı otolitidir. Aynı familyadan olduğu için karakulak ve granyözün otolitinin çıkarılıp satılıp kullanıldığını görüyoruz"