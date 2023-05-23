Bu balıklar zehirli

Folya

Yaşam biçimi İğneli Vatozu andırıyor. Nadiren görünse de görüldüğünde ve temas kurduğunuzda tehlikeli oluyor.

Rina

Şeklen vatoza benzese de köpekbalığı türünden. Boyları 1,5 metreyi buluyor. Sahilden 6 metre uzakta derin kumlu çamurlu diplerinde sinsice sizleri bekliyor olabilir. Kamçı benzeri kuyruğu yaralayıcı, dikenleri tehlikeli şekilde zehirli.

Trakonya

Sularımızda en çok görünen zehirli balık türü. İşin kötüsü zehiri diğer zehirlilerden daha etkileyici. Denizden çıktıktan, hatta öldükten sonra bile zehirinin etkisi sürüyor. Kumlu ve çamurlu alanlarda bedenlerini zemine gömerek yaşarlar.

Çuçuna Balığı

Kıkırdaklı zehirli balık cinslerinden biri. Nadirn görünse de zehiri can yakıyor.

İskorpit



Çok zehirli bir tür daha… Balığın dikenlerinin temas ettiği bölge duruma göre değişmekle birlikte bir kaç gün ağrımaya, sızlamaya devam edecektir.Varsam Balığı

Trakonya ile aynı familyadan. Daha nadir olarak görülse de tıpkı trakonya kadar zehirli.

Balon Balığı

Kendi başına yüzerken bir zararı yok. Ne var ki; siyanürden 50 kat etkili zehriyle tam bir ölüm silahı.

İğneli Vatoz



Balıkçı ağlarına sık sık takılan bir balık. Plajlarda da görmek mümkün . Üzerine basıldığında kuyruğuyla zehrini saplıyor. Şiddetli sancıya yol açan İğnel vatozlardan özellikle gece denize girerken kesinlikle sakınmalıyız.