Bu balları yemeyin, yedirmeyin! Bakanlık marka marka açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Bu balları yemeyin, yedirmeyin! Bakanlık marka marka açıkladı

Kolaylıkla sahtesi yapılan balların fahiş fiyatlarla satışa sunulduğu biliniyordu ancak bakanlığın ifşa ettiği listede güvendikleri markaları gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesi güncellendi. Bakanlık bu kez sahte bal firmalarını listeleyerek vatandaşlara duyurdu.

Vatandaşların sağlıklı olduğunu düşünerek çoğunlukla çocuklarına yedirdikleri birçok firmanın ürünleri hileli çıktı.

Yayla Balpınar Gıda'nin Gürevlik Erzincan süzce çiçek balı, Ceysan'ın Bal Cenneti markalı Erzincan süzme çiçek balı, Balsu Gıda'nın Abalı süzme çiçek balı, Saf Naturel Gıda'nın Anzer Balcısı süzme çiçek balı, Hastürk Gıda'nın Otantik sözme yonca çiçek balı, Hastürk'ün Gayem süzme çicek balı, Hastürk'ün Pervari süzme çiçek balı, yine aynı firmanın Mutlukovan, Ecegün, Haskaymak balları, Kaptan Toptan Gıda'nın Bal Deposu balı hileli bulundu.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 18 Aralık'ta yayımladığı sahte bal üreten firmalar listesi:

bal1.jpg

bal2.jpg

bal3.jpg

bal4.jpg

bal5.jpg

bal6.jpg

Son Haberler
Müge Anlı'nın programındaki skandal olay dizi oluyor! Annesi erkek çıkmıştı
Müge Anlı'nın programındaki skandal olay dizi oluyor! Annesi erkek çıkmıştı
Bu balları yemeyin, yedirmeyin! Bakanlık marka marka açıkladı
Bu balları yemeyin, yedirmeyin! Bakanlık marka marka açıkladı
İngiltere'de kaybolan Prof. Dr. Orhan Ekren'den acı haber
İngiltere'de kaybolan Prof. Dr. Orhan Ekren'den acı haber
İETT otobüsünü durdurup şoförüne bıçak çekti
İETT otobüsünü durdurup şoförüne bıçak çekti
Aranan tırdan 5 ton 250 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Aranan tırdan 5 ton 250 kilo kaçak tütün ele geçirildi