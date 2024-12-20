Bu balları yemeyin, yedirmeyin! Bakanlık marka marka açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesi güncellendi. Bakanlık bu kez sahte bal firmalarını listeleyerek vatandaşlara duyurdu.

Vatandaşların sağlıklı olduğunu düşünerek çoğunlukla çocuklarına yedirdikleri birçok firmanın ürünleri hileli çıktı.

Yayla Balpınar Gıda'nin Gürevlik Erzincan süzce çiçek balı, Ceysan'ın Bal Cenneti markalı Erzincan süzme çiçek balı, Balsu Gıda'nın Abalı süzme çiçek balı, Saf Naturel Gıda'nın Anzer Balcısı süzme çiçek balı, Hastürk Gıda'nın Otantik sözme yonca çiçek balı, Hastürk'ün Gayem süzme çicek balı, Hastürk'ün Pervari süzme çiçek balı, yine aynı firmanın Mutlukovan, Ecegün, Haskaymak balları, Kaptan Toptan Gıda'nın Bal Deposu balı hileli bulundu.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 18 Aralık'ta yayımladığı sahte bal üreten firmalar listesi: