Bu basit yöntem kimsenin aklına gelmiyor! Meğer puf puf kabaran, tel tel ayrılan böreklerin sırrı oymuş

Misafire sunulan ve ikramlık olarak hazırlanan en iyi seçenek tabii ki börek! Hele bir de yanında çay varsa yeme de yanında yat. Fakat tadı damaklardan silinmeyecek kadar leziz börekler hazırlamak için bazı püf noktalarını bilmek gerekiyor. Gelin, puf puf kabaran ve tel tel ayrılan böreklerin püf noktalarını keşfedelim!

TAZE YUFKA KULLANIN

Böreği taze yufka ile hazırlamak, maça 1-0 önde başlamak anlamına geliyor. Taze yufka, tel tel ayrılan lezzetli böreklerin kapılarını sizler için aralıyor çünkü böreğin lezzetini içinde kullanılan malzemelerin tazeliği büyük ölçüde etkiliyor. Bayat, beklemiş ve sertleşmiş yufkalarla tel tel ayrılan börekler hazırlamanıza maalesef imkân yok. Yani burada anahtar kelime taze yufka!

İŞİN SIRRI SODADA

İster taze yufka ister hazır market yufkası olsun, böreği kabartmanın yolu sodadan geçiyor. Yufkanın aralarına böreği yumuşatmak için süreceğiniz sosa soda eklediğiniz anda böreğin kabarmama ihtimali ortadan kalkıyor. Sodalı, yağlı ve yumurtalı bir karışımla kabarmayacak börek yok!

PİŞİRME YÖNTEMİ VE SÜRESİ DE ÖNEMLİ

Böreği hazırlamak ilk adım, sonraki adım ise doğru sürede doğru yöntemle pişirmek. Bunun için öncelikle böreği hangi derecede pişireceğinizi bilmek çok önemli. Börek yüksek sıcaklıkla hızla pişerse böreğin üstü yanar ve kurur. Üstelik bu durumda içi çiğ kalacağı için yenmeyecek hâle gelir. Böreği belli sıcaklıkta yavaş yavaş pişirmek böreğin hem kabarması hem içinin iyice pişip hamur kalmaması için kritik.

LEZZETİN VE ÇITIRLIĞIN PÜF NOKTASI YAĞ

"Böreğim puf puf kabarsın, bir de çıtır olsun ama aynı zamanda ağızda kolayca dağılsın." diyorsanız size önerimiz yufkaya eklediğiniz sosun içine tereyağı ya da margarini eritip katmanız. Bu şekilde tel tel ayrılan, lezzetine de doyulmayan börekler hazırlayabilirsiniz.