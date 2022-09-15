﻿Gözünüzde bu belirti varsa hemen doktora gidin!

İnsan vücuduna burun ve gözden girerek beyne ulaşıp ölümle sonuçlanan beyin yiyen amip son günlerde sıkça anılmaya başlandı. Uzmanlar hastalığın tedavisinin oldukça güç olduğunu söylüyor. Ve ekliyor:

"Gözdeki en ufak belirtide, minik de olsa bir kızarıklık olduğu durumlarda göz hekimine giderek muayene olmalıyız" uyarısında bulundu.

Bu sözler Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman’a ait.

GÖZDEN GİRİYOR BEYİNDE LEZYON OLUŞTURUYOR



ABD'nin Florida eyaletinde bir kişi 'naegleria fowleri' adlı tek hücreli organizmanın yol açtığı hastalığa yakalanmıştı. Burundan girerek beyine yerleşen amipin bir haftada ölüme yol açtığının açıklanmasının ardından Türkiye'de de bu tür vakalara rastlandığı hatırlatıldı. Prof. Arman, 'naegleria fowleri' adlı organizmanın yanında 'akantamoba' adı verilen bir organizmanın olduğunu, bunun da gözden girerek beyinde lezyon yaptığını açıkladı.

GÖZDEKİ EN UFAK KIZARIKLIKTA DOKTORA GİDİLMELİ

Özellikle lens kullanan kişilerin dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Prof. Gülgün Dilek Arman, şöyle konuştu:



"Yüzü yıkadığımız suların temiz olduğundan emin olmak önemli. Türkiye'de vaka olarak düşündüğümüzde 2009'da Ankara'da tanımlanmış bir vaka var. Sonra Eskişehir'de bir vaka görülmüş. Dikkat etmemiz gereken nokta, temiz olmayan tatlı sularda yüzmemek. Akarsu, göl gibi alanlarda yüzmekten kaçınmak gerekiyor. Klorlama yeterli olmayabilir. Temiz bir kaynaktan gelmeyen bir suyla doldurulmuş havuzda da klorlama da yeterli olmayabilir. Özellikle göz temizliğinde kullandığımız ve yüzdüğümüz suyun temizliğine dikkat edelim. En ufacık bir belirtide, gözde çok önemsemediğimiz minik de olsa bir kızarıklık olduğu durumlarda mutlaka bir göz hekimine giderek muayene olmalıyız. Menenjit bulguları ağır olgulardır. Yüksek ateş, baş ağrısı, kusma durumunda da kişi vakit kaybetmeden hekime gitmelidir."