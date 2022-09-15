15 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Gözünüzde bu belirti varsa hemen doktora gidin!

Gözde oluşabilecek en ufak kızarıklıktan şüphelenilmesi gerekiyor. Çünkü önemsiz gibi görünse de bazı göz hastalıkları ölüme bile neden olabiliyor. İşte onlardan biri gözden girip beyne yürüyen bir amip hastalığı..

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 10:51
Takip Et

Bu belirti gözünüzde varsa acil doktora gidin

Gözünüzde bu belirti varsa hemen doktora gidin!
+
Aa
-

İnsan vücuduna burun ve gözden girerek beyne ulaşıp ölümle sonuçlanan beyin yiyen amip son günlerde sıkça anılmaya başlandı. Uzmanlar hastalığın tedavisinin oldukça güç olduğunu söylüyor. Ve ekliyor:

"Gözdeki en ufak belirtide, minik de olsa bir kızarıklık olduğu durumlarda göz hekimine giderek muayene olmalıyız" uyarısında bulundu.

Bu sözler Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman’a ait.

GÖZDEN GİRİYOR BEYİNDE LEZYON OLUŞTURUYOR

ABD'nin Florida eyaletinde bir kişi 'naegleria fowleri' adlı tek hücreli organizmanın yol açtığı hastalığa yakalanmıştı. Burundan girerek beyine yerleşen amipin bir haftada ölüme yol açtığının açıklanmasının ardından Türkiye'de de bu tür vakalara rastlandığı hatırlatıldı. Prof. Arman, 'naegleria fowleri' adlı organizmanın yanında 'akantamoba' adı verilen bir organizmanın olduğunu, bunun da gözden girerek beyinde lezyon yaptığını açıkladı.

GÖZDEKİ EN UFAK KIZARIKLIKTA DOKTORA GİDİLMELİ

Özellikle lens kullanan kişilerin dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Prof. Gülgün Dilek Arman, şöyle konuştu:

"Yüzü yıkadığımız suların temiz olduğundan emin olmak önemli. Türkiye'de vaka olarak düşündüğümüzde 2009'da Ankara'da tanımlanmış bir vaka var. Sonra Eskişehir'de bir vaka görülmüş. Dikkat etmemiz gereken nokta, temiz olmayan tatlı sularda yüzmemek. Akarsu, göl gibi alanlarda yüzmekten kaçınmak gerekiyor. Klorlama yeterli olmayabilir. Temiz bir kaynaktan gelmeyen bir suyla doldurulmuş havuzda da klorlama da yeterli olmayabilir. Özellikle göz temizliğinde kullandığımız ve yüzdüğümüz suyun temizliğine dikkat edelim. En ufacık bir belirtide, gözde çok önemsemediğimiz minik de olsa bir kızarıklık olduğu durumlarda mutlaka bir göz hekimine giderek muayene olmalıyız. Menenjit bulguları ağır olgulardır. Yüksek ateş, baş ağrısı, kusma durumunda da kişi vakit kaybetmeden hekime gitmelidir."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
1
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
2
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
3
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
﻿Sedat Peker'in evine yapılan saldırıda sır bilgiyi Yılmaz Özdil açıkladı. Dikkat çeken detay
4
﻿Sedat Peker'in evine yapılan saldırıda sır bilgiyi Yılmaz Özdil açıkladı. Dikkat çeken detay
﻿Dünya sinemasından bir yıldız daha kaydı
5
﻿Dünya sinemasından bir yıldız daha kaydı
﻿Yerli ve milli Escobar pankartı Unkapanı ve Eminönü köprülerinde: İstanbul'da bir kez daha o pankart görüldü
6
﻿Yerli ve milli Escobar pankartı Unkapanı ve Eminönü köprülerinde: İstanbul'da bir kez daha o pankart görüldü
﻿Eskişehir'de Frig dönemine ait tabakalar bulundu
7
﻿Eskişehir'de Frig dönemine ait tabakalar bulundu
﻿Gözünüzde bu belirti varsa hemen doktora gidin!
﻿Gözünüzde bu belirti varsa hemen doktora gidin!
﻿Gözünüzde bu belirti varsa hemen doktora gidin!
﻿Atlantik Okyanusu'nda yeni mavi bir hayvan keşfedildi
﻿Atlantik Okyanusu'nda yeni mavi bir hayvan keşfedildi
﻿Atlantik Okyanusu'nda yeni mavi bir hayvan keşfedildi
﻿Asya borsaları karışık seyretti
﻿Asya borsaları karışık seyretti
﻿Asya borsaları karışık seyretti
﻿Hatay’da uyuşturucu operasyonu
﻿Hatay’da uyuşturucu operasyonu
﻿Hatay’da uyuşturucu operasyonu
﻿İspanya Başbakanı Sanchez: Eksik olan tek şey zombi istilası
﻿İspanya Başbakanı Sanchez: Eksik olan tek şey zombi istilası
﻿İspanya Başbakanı Sanchez: Eksik olan tek şey zombi istilası
﻿17 üniversiteye rektör ataması
﻿17 üniversiteye rektör ataması
﻿17 üniversiteye rektör ataması
﻿Gaziantep Üniversitesi personel alacak
﻿Gaziantep Üniversitesi personel alacak
﻿Gaziantep Üniversitesi personel alacak
﻿THY'den personele 40 bin lira ikramiye
﻿THY'den personele 40 bin lira ikramiye
﻿THY'den personele 40 bin lira ikramiye
﻿Rapor: Kovid-19 salgınında büyük küresel başarısızlık yaşandı
﻿Rapor: Kovid-19 salgınında büyük küresel başarısızlık yaşandı
﻿Rapor: Kovid-19 salgınında büyük küresel başarısızlık yaşandı
﻿İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı
﻿İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı
﻿İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı
﻿Kuşadası'nda iki grup arasında kavga: 16 yaralı
﻿Kuşadası'nda iki grup arasında kavga: 16 yaralı
﻿Kuşadası'nda iki grup arasında kavga: 16 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.