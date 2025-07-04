Bu belirtiler bakteri ve parazite işaret ediyor! Uzmanlar ebeveynleri uyardı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çocuklarda görülen ishal, en sık görülen sağlık sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu dönemde, sıcak hava, hijyen kurallarına yeterince dikkat edilmemesi, açıkta satılan yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi gibi nedenlerle ishal vakalarında ciddi bir artış yaşanıyor. İshalin, özellikle 5 yaş altı çocuklarda çok dikkatli takip edilmesi gerektiğini belirten Medline Adana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgül Görür, böyle bir durumda yaşanabilecek su ve mineral kaybının kısa sürede ciddi sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunarak bilgiler verdi.

BAKTERİ VEYA PARAZİT KAYNAKLI GELİŞİYOR



Yaz ishalinin genellikle virüs, bakteri ya da parazit kaynaklı ortaya çıktığına değinen Dr. Özgül Görür,, "En sık karşılaşılan nedenlerden biri rotavirüstür. Bunun yanında, Salmonella ve E. coli (Koli basili) gibi bakteriler de ishale neden olabilir. Bunlar genellikle kirli su, yıkanmamış sebze-meyveler ve iyi pişmemiş gıdalarla insana bulaşır. İshal, bağırsak hareketlerinin artmasıyla birlikte sık ve sulu dışkı gelmesi ile kendini belli eder. Bunun dışında karın ağrısı, bulantı, kusma, ateş ve halsizlik gibi belirtiler de görülebilir. Çocukların vücutlarında sıvı kaybı daha hızlı gerçekleşebildiğinden bu durum oldukça hassas bir tabloya neden olabilir. Yaz ishali çoğu zaman hafif seyretse de özellikle 5 yaş altı çocuklarda çok dikkatli takip edilmelidir. Çünkü su ve mineral kaybı kısa sürede ciddi ve istenmeyen sorunlara yol açabilir" diye konuştu.

BOL SU VE MİNERAL ALINMALI



İshal tedavisinde en önemli adımın kaybedilen sıvı ve minerallerin hızlıca yerine konması olduğunun altını çizen Dr. Görür, "Bu nedenle çocuklara bol bol su, tuz-şeker içeren oral rehidrasyon sıvıları ya da evde hazırlanabilecek ayran, pirinç suyu gibi sıvılar verilmelidir. İshal döneminde beslenmeye de dikkat edilmelidir. Yoğurt, pirinç lapası, muz, haşlanmış patates gibi hafif ve bağırsağı yormayan gıdalar tercih edilmelidir. Yağlı, baharatlı ve şekerli yiyeceklerden ise uzak durulmalıdır. Aşırı sıvı kaybı (dehidrasyon), ishalin en tehlikeli sonucudur. Dudak kuruluğu, gözyaşı azalması, cilt elastikiyetinde azalma, idrar yapmama gibi belirtiler varsa zaman kaybetmeden mutlaka bir sağlık kuruluşuna gidilmelidir. Ayrıca eğer çocukta ateş yüksekse, kanlı ishal varsa ya da ishal 2-3 günden uzun sürüyorsa yine mutlaka bir doktora başvurmak gerekir. Bu durumda antibiyotik tedavisi ya da daha özel müdahaleler gerekebilir" şeklinde konuştu.



Dr. Görür, ayrıca korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

"Elleri sık sık yıkamaları için teşvik edin. Yaz aylarında açık su kaynaklarından su içirmeyin; kapalı şişe sularını tercih edin. Sebze, meyveleri iyice yıkayın. Dışarıdan alınan yiyecekleri güvenilir yerlerden temin edin. Dondurma, meyve suyu gibi gıdaların taze ve soğuk zincire uygun şartlarda saklanmış olduğundan emin olun."