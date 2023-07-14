Bu belirtiler “E vitamini alın” dedirtiyor

E vitamini eksikliği ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle bedeninizde bu belirtiler varsa mutlaka E vitamini almalısınız. İşte o belirtiler…

Bu belirtiler “E vitamini alın” dedirtiyor

E vitamini, birçok gıdada bulunan temel besinlerden biri. Virüslerle mücadelede bağışıklık sisteminin normal çalışması için de E vitamini gerekli. Ayrıca damarları genişletmeye ve damarlardaki kan pıhtılarını önlemeye yardımcı oluyor.
Günlük E vitamini ihtiyacı kişinin yaşına ve cinsiyetine göre değişiyor. İşte E vitamini deposu bazı besinler ise şunlar:

Kepekli tahıllar
Süt
Zeytinyağı
Kuru yemişler
Ispanak
Fasulye
Kırmızı biber

Peki, E vitamini vücudunuzda eksikse nasıl anlayacaksınız? İşte o belirtiler..

YÜRÜME ZORLAŞIR

E vitamini eksikliği, belirli nöronların bozulmasına neden olabilir ve bu da onların sinyal iletme yeteneklerini bozabilir.

KARINCALANMALAR OLUR

Sinir liflerinin hasar görmesi, sinirlerin sinyalleri düzgün iletmesini engelleyebilir, bu da periferik nöropati olarak da adlandırılan bu duyumlara neden olabilir.

GÖRME BOZULUR

E vitamini eksikliği, retinadaki ve gözdeki diğer hücrelerdeki ışık reseptörlerini zayıflatabilir. Bu zamanla görme kaybına neden olabilir.

KASLAR ZAYIFLAR

E vitamini merkezi sinir sistemi için gereklidir. Vücudun en önemli antioksidanları arasındadır ve eksikliği, kas güçsüzlüğüne yol açabilen oksidatif strese neden olur.

Bebeklerde ve çocuklarda E vitamini eksikliği belirtileri arasında retinopati büyüme ve gelişme bozuklukları, bilişsel bozukluklar, kronik karaciğer hastalığı, kasları koordine etme yeteneğinin olmaması, zayıf hissetme ve konuşma bozuklukları yer alır.

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