7 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Lionel Messi'den hayranlarını üzecek haber geldi. ''Bu benim son...''

Lionel Messi'den hayranlarını üzecek haber geldi. ''Bu benim son...''

2022 Dünya Kupası hakkında konuşan Lionel Messi, aldığı bir kararı da sevenlerine açıkladı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 10:07
Takip Et

''Bu benim son...'' Lionel Messi'den hayranlarını üzecek haber

Lionel Messi'den hayranlarını üzecek haber geldi. ''Bu benim son...''
+
Aa
-

PSG'nin Arjantinli süperstarı Lionel Messi, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası hakkında görüşlerini paylaşan 35 yaşındaki oyuncu kendisiyle ilgili aldığı bir kararı da resmen duyurdu.

''BİZDEN DAHA İYİ TAKIMLAR VAR''
Arjantin'in Dünya Kupası'ndaki şansını Arjantinli gazeteci Sebastian Vignolo'ya değerlendiren başarılı oyuncu, "Çok iyi bir noktadayız, ancak Dünya Kupası'nda her şey olabilir. Çok zor maçlar var. Her zaman favoriler kazanmıyor, Dünya Kupası bu yüzden çok özel.

Büyük adaylardan biri miyiz? Bilmiyorum, ancak tarihimizden gelen bir adaylığımız var. Bence favori değiliz. Bizden daha iyi takımlar var.''

ALDIĞI KARARI AÇIKLADI
Kendi kariyeriyle ilgili de konuşan Messi, Dünya Kupası sonrası için aldığı kararı açıkladı. Messi; "Bu benim için son Dünya Kupası olacak. Katar'da son kez Dünya Kupası oynayacağım. 

Fizik olarak kendimi iyi hissediyorum. Çok iyi bir sezon geçirdim. Geçen sezon sakatlığım sebebiyle antrenmanlara geç başladım, ancak kendimi şimdi çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
1
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
2
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
3
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
4
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
5
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
6
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
7
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
﻿Rüyasından etkilendi, hayattayken mezar taşını yaptırdı
﻿Rüyasından etkilendi, hayattayken mezar taşını yaptırdı
﻿Rüyasından etkilendi, hayattayken mezar taşını yaptırdı
﻿Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 142 şüpheli yakalandı
﻿Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 142 şüpheli yakalandı
﻿Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 142 şüpheli yakalandı
﻿Çankaya Üniversitesi personel alacak
﻿Çankaya Üniversitesi personel alacak
﻿Çankaya Üniversitesi personel alacak
﻿Yeni grip enfeksiyonları daha ağır geçebilir. Uzmanı uyardı
﻿Yeni grip enfeksiyonları daha ağır geçebilir. Uzmanı uyardı
﻿Yeni grip enfeksiyonları daha ağır geçebilir. Uzmanı uyardı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.