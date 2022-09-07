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Bunları yapın duruşunuz düzelsin

Masa başı işlerin yoğunluğu duruş bozukluğuna neden oluyor. Ancak bundan kurtulmanın yolu var. İşte bu 5 hareket duruş bozukluğunuzun önüne geçiyor.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 08:38
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Bu beş şeyi yapın duruşunuz düzelsin

Bunları yapın duruşunuz düzelsin
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Uzun süre masa başında çalışma, bilgisayar gibi klavyeli cihazların uzun süre kullanımı, çok fazla miktarda el işi yapmak, çocukların okulda kendi boylarına uygun olmayan okul sıralarında oturması, çok küçük yaşlardan itibaren ağır sırt çantası taşımak, hatalı oturma, ayakta durma ve uyuma, aşırı kilolu olmak, duruş bozukluklarına başlıca nedenleri arasında geliyor. Peki bu duruş bozukluğundan nasıl kurtulabiliriz? İşte 5 adımda duruş bozukluğundan kurtulma yolları:

DÜZENLİ UYUMA
Günde 10-12 saat uyumak, kaliteli uyku anlamına gelmiyor. Aynı zamanda yatış poziyonu da çok önemli. Sözgelimi kolunuzu başınızın altından geçirerek yatarsanız, duruş bozukluğu ortaya çıkabilir. Ayrıca uzmanlar tarafından baş ile omuz arasındaki yüksekliği dolduracak bir yastık kullanılması öneriliyor.

AYNI POZİSYONDA OTURMAYIN
Duruş bozukluklarının temelinde masa ve bilgisayar başında geçirilen uzun saatler geliyor. Ofisinizdeki masa ve sandalyenin ergonomik ve vücut yapınıza uygun olması gerekiyor. Uzmanlar ofis ortamında çalışanların “90-90” denilen pozisyonda oturmasını öneriyor. Bu oturuş şeklinde dizlerin 90 derece açı ile kıvrılarak yere değmesi, sırtın dizlerle oluşturduğu açının ise yine kesinlikle 90 derece olması gerekiyor.

DOĞRU DURUŞ POZİSYONUNU ÖĞRENMELİ
Doğru duruş pozisyonunu öğrenerek alışkanlık haline getirin. Ancak bunun için, kimi zaman dışarıdan uyarı yapılması gereklidir. Yürürken karnı içeri çekerek, mümkün olduğunca omurgaya doğru yapıştırmak da doğru duruş pozisyonuna yönlendirir.

MUTLAKA DİNLENİN
Beden gücüyle çalışanlar için de duruş bozukluğunun düzeltilmesi çok önemli. Çünkü uzun süreli bozukluklar, şiddetli ağrıya yol açıyor. Bu kişiler iş dışında, bir yere gidip uzun saatler oturmak yerine, uzanarak dinlenmeleri gerekiyor.

KESİNLİKLE SPOR YAPIN
Düzenli spor yapmayı yaşam biçimi haline getirin.

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