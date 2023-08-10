Bu besin gün içindeki yorgunluğuanında alıyor!

Halsizlik ve yorgunluğu anında alan mucizevi besin bamya tohumu aynı zamanda içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kronik hastalıklara karşı da vücut direncini artırıyor.

Bu besin gün içindeki yorgunluğuanında alıyor!

Bamya tohumunu daha önce duymuş muydunuz? Bamyanın sebzesi kadar tohumu da oldukça faydalı. Zengin besin değerlerine sahip bamya tohumunu daha yakından tanıyalım...

Bamya tohumu, potasyum, B, C ve K vitamini, kalsiyum, demir ve folik asit bakımından oldukça zengindir. Sağlık dolu bu tohumların faydaları da bir hayli fazla.

İşte bamya tohumunun hiç bilinmeyen faydaları…

Bamya tohumunun lif içeriği bir hayli yüksek. Bu özelliği ile uzun süre tok kalmaya yardımcı oluyor.

Mideyi koruyor, kabızlık sorununu tedavi ediyor.

Kan şekerini düşürüyor ve vücudun kan şekeri oranını düzenliyor.

Vücuda enerji veriyor, geç yorulmayı sağlıyor. Gün içinde çok çabuk yoruluyorsanız bamya tohumundan yardım alabilirsiniz.

Bamya tohumu göz için de oldukça fayda sağlıyor. Kataraktı önlemeye yardımcı oluyor.

Bamya tohumu bronşit hastalığı için de harika bir ilaçtır.

Bamya tohumunu bronşit tedavisinde kahve şeklinde tüketerek kullanabilirsiniz. Bamya tohumları kahve çekirdeği gibi kavrulur ve çekilir. Bu toz şekersiz kahve hazırlanır gibi yapılır ve içilir.

Yapılan araştırmalar, bamya tohumunun kolon kanseri riskini azaltabileceğini ortaya koyuyor.

Zengin içeriği ile vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Bamya tohumu, eklem ağrıları, dizde sıvı kaybı, menisküs ve kireçlenme gibi sorunlara da iyi geliyor.

Bamya tohumu nasıl tüketilir?

Bamya tohumunu kaynatıp, suyunu içebilirsiniz.

Et ve sebze yemeklerinize bamya tohumu ekleyebilirsiniz.

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