Bu besinler böbrek taşı üretiyor

Dayanılmaz ağrılara yol açan böbrek taşları sıklıkla görülen sağlık durumları arasında neredeyse ilk sıralarda. Böbrek taşlarından korunmak için su ve yiyecek tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor.
Sağlığımız için hayati görevi bulunan böbreklerin baş belası taşlar insan vücudunda şiddetli ağrılara neden oluyor. Böbrek taşlarının neden kaynaklandığı tam olarak bilinmiyor ancak beslenmeden genetiğe, yaşanılan coğrafyadan cinsiyete kadar birçok nedeninin olduğu söyleniyor.
Böbrek taşı oluşumunun belirtileri şöyle:
Az miktarlarda idrar yapma veya idrar yapma zorluğu
Ateş ve titreme
İdrar yaparken ağrı
İdrarda kan
Mide bulantısı ya da kusma
Sık idrara çıkma
İŞTE BÖBREK TAŞINA YOL AÇAN NEDENLER
Tuz tüketimini sınırlandırın
Sodyum miktarı yüksek yiyeceklerden uzak durun
Fosfor içeren bakliyatlar
Kurutulmuş meyveler
Hayvansal gıdalar tehlikeli
OKSALAT İÇERİĞİ YÜKSEK YİYECEKLER HANGİLERİ?
Ispanak
Pazı
Tatlı patatesler
Çikolata
Pancar
Fındık
Çay
Şekerli yiyeceklerden uzak durmalı
Gazlı içecek tüketmemeli