Bu besinler böbrek taşı üretiyor

Böbreğinizde taş oluşmasını istemiyorsanız bu besinlerden mutlaka uzak kalmanız gerekiyor. İşte o besinler

Bu besinler böbrek taşı üretiyor

Dayanılmaz ağrılara yol açan böbrek taşları sıklıkla görülen sağlık durumları arasında neredeyse ilk sıralarda. Böbrek taşlarından korunmak için su ve yiyecek tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor.

Sağlığımız için hayati görevi bulunan böbreklerin baş belası taşlar insan vücudunda şiddetli ağrılara neden oluyor. Böbrek taşlarının neden kaynaklandığı tam olarak bilinmiyor ancak beslenmeden genetiğe, yaşanılan coğrafyadan cinsiyete kadar birçok nedeninin olduğu söyleniyor.

Böbrek taşı oluşumunun belirtileri şöyle:

Az miktarlarda idrar yapma veya idrar yapma zorluğu

Ateş ve titreme

İdrar yaparken ağrı

İdrarda kan

Mide bulantısı ya da kusma

Sık idrara çıkma

İŞTE BÖBREK TAŞINA YOL AÇAN NEDENLER

Tuz tüketimini sınırlandırın

Sodyum miktarı yüksek yiyeceklerden uzak durun

Fosfor içeren bakliyatlar

Kurutulmuş meyveler

Hayvansal gıdalar tehlikeli

OKSALAT İÇERİĞİ YÜKSEK YİYECEKLER HANGİLERİ?

Ispanak

Pazı

Tatlı patatesler

Çikolata

Pancar

Fındık

Çay

Şekerli yiyeceklerden uzak durmalı

Gazlı içecek tüketmemeli

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