Bu besinler o organı pırıl pırıl yapıyor

Karaciğeri temizlemek için bir çok detoks yöntemleri var. Bunların çoğu halk arasında bilinen yöntemler. Ancak sadece detoks yeterli değil. Gün içinde tüketilen besinler de karaciğerin onarımını sağlıyor başa gelecek hastalıklardan koruyor. İşte o besinler.

Karaciğerin temizlenmesine yardımcı olmak için tüketilmesi tavsiye edilen besinler arasında ilk sırada siyah turp geliyor. Siyah turp bunu safra kesesini uyararak yapıyor.Diğer besin maddeleri ise şöyle:

Turunçgiller,

Fesleğen,

Zerdeçal,

Zencefil,

Lahana,

Ispanak,

Soğan,

Kereviz,

Elma,

Nane.

Güne limon ve ılık su ile başlayın ve düzenli olarak su ve taze limon suyu karışımı ile gün içinde karaciğerinizi sevindirmede fayda var. Çünkü limon, aşırı yüklenmiş bir karaciğeri uyarmak için antiseptik rolüyle vücuda etki yapıyor.

Bir bardağa bir dilim limon ve birkaç dal biberiye koyun. Sıcak su dökün ve 10 dakika demlendirip afiyetle için…

Enginar, karaciğerin olmazsa olmazı. Safra salgısını tetikleyerek sindirimi kolaylaştırıyor ve sindirim bozukluklarını önlüyor.

Nane ise iki yönlü olarak çalışıyor. İyi bir sindirime ve dolayısıyla karaciğerin kolay çalışmasına katkıda bulunuyor.