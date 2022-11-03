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İşte sürekli genç gösteren o besinler

Pek çok insan yaşlanmaktan hoşnut görünmez. Bunun için her türlü çareler denenir. Ancak bazı besinler var ki o besinler tüketildiğinde pek fazla bir çaba sarf etmek gerekmez. Üstelik o besinler yanı başımızdadır. İşte yaşlanmanın önünü kesen o besinler…

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 14:55
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Bu besinler sürekli genç gösteriyor

İşte sürekli genç gösteren o besinler
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GUAVA

Guava adeta kırışıklarla savaşır. İçeriğinde bulunan çeşitli vitaminler ve antioksidanlar, cild için harikalar yaratır.

SARIMSAK

Sarımsaktaki Allisin, akneye neden olan bakterileri öldürmeye yardım eder.

ELMA

Şeker ve insülin cildin daha hızlı yaşlanmasına neden olur ama elma kan şekerini sabitleyerek dengeyi sağlar. Elmadaki kolajen, cildi genç tutmak için hayati önem taşır.

ZEYTİNYAĞI

İçeriğinde barındırdığı doymamış yağ asitleri, hücreleri tehlikelerden korur.

YEŞİL ÇAY

Sağlıklı biyoaktif bileşikler içerir, içerisindeki hücre koruyucu maddeler özelliklerin doğrudan hücrelerde yaşlanma belirtilerinin yavaşlamasını sağlar.

ISPANAK LAHANA

Özellikle kırmızı lahana, beta-karoten, lutein ve diğer kalp koruyucu antioksidanların seviyelerini yükseltir. Bu ikili içerdikleri B vitamini sayesinde bağ dokusunun sıkılaşmasını sağlar.

REZENE

Rezene çayı günlük olarak tüketildiğinde sivilceleri tedavi ettiği için cildin genel dokusunu iyileştirmeye destek olur

SALATALIK

Salatalık %95 su içerir, bu da cildi nemlendirdiği ve nemlendirdiği anlamını taşır

SOYA FİLİZİ

Yaşlanan cildi sıkılaştırır ve dolgunlaştırır. Çiğ olarak salata ve yemeklerinizde tükettiğiniz soya filizi vücudun hormonlarına doğrudan fayda sağlar.

DOMATES

Cildi içerden besleyen domates özellikle yaz aylarında güçsüz düşen cildi onarır.

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