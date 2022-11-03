İşte sürekli genç gösteren o besinler

GUAVA
Guava adeta kırışıklarla savaşır. İçeriğinde bulunan çeşitli vitaminler ve antioksidanlar, cild için harikalar yaratır.
SARIMSAK
Sarımsaktaki Allisin, akneye neden olan bakterileri öldürmeye yardım eder.
ELMA
Şeker ve insülin cildin daha hızlı yaşlanmasına neden olur ama elma kan şekerini sabitleyerek dengeyi sağlar. Elmadaki kolajen, cildi genç tutmak için hayati önem taşır.
ZEYTİNYAĞI
İçeriğinde barındırdığı doymamış yağ asitleri, hücreleri tehlikelerden korur.
YEŞİL ÇAY
Sağlıklı biyoaktif bileşikler içerir, içerisindeki hücre koruyucu maddeler özelliklerin doğrudan hücrelerde yaşlanma belirtilerinin yavaşlamasını sağlar.
ISPANAK LAHANA
Özellikle kırmızı lahana, beta-karoten, lutein ve diğer kalp koruyucu antioksidanların seviyelerini yükseltir. Bu ikili içerdikleri B vitamini sayesinde bağ dokusunun sıkılaşmasını sağlar.
REZENE
Rezene çayı günlük olarak tüketildiğinde sivilceleri tedavi ettiği için cildin genel dokusunu iyileştirmeye destek olur
SALATALIK
Salatalık %95 su içerir, bu da cildi nemlendirdiği ve nemlendirdiği anlamını taşır
SOYA FİLİZİ
Yaşlanan cildi sıkılaştırır ve dolgunlaştırır. Çiğ olarak salata ve yemeklerinizde tükettiğiniz soya filizi vücudun hormonlarına doğrudan fayda sağlar.
DOMATES
Cildi içerden besleyen domates özellikle yaz aylarında güçsüz düşen cildi onarır.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.