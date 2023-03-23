23 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bu besinler zayıflatıyor

İşte yağ yakımına yardımcı olan besinler…

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 07:32
Takip Et

Bu besinler zayıflatıyor mu

Bu besinler zayıflatıyor
+
Aa
-

Greyfurt

Metabolizmayı hızlandıran, insülin seviyesini dengeleyen ve iştahı kesen greyfurt bu özellikleriyle rejim yapanların favori meyvas olmaya aday.

Zeytinyağı

Doymamış yağ oranı yüksek zeytinyağı, yağ yakmaya ve ani açlık krizlerini önlemeye yardımcı oluyor.

Ispanak ve diğer yeşil sebzeler

Bakliyata benzer bir şekilde, yeşil sebzeler de düşük kalorili ve lif yönünden zengin besinler. Dostunuz olacak yeşillikler arasında brokoli, marul, roka, tere de yer alıyor. Tatlı patates

Güçlü bir antioksidan olan beta-keraton kaynaklarındandır ve yağ depolanmasıyla savaşır.

Yumurta

Yıllarca yüksek kolesterolün müsebbibi diye düşünerek uzak durduğumuz yumurta aklandı, günde bir kaç yumurtanın bir zararı olmadığı ortaya çıktı. Yüksek protein değeri sayesinde yağ yakımına yardımcı olurken, içerdiği B12 vitamini sayesinde de yağ yıkımını hızlandırıyor.

Yağlı balıklar

Somon gibi yağlı balıklar omega 3 yönünden en zengin besinler arasında. Omega 3 ise yağ yakmak isteyenler için gerçek bir dost. Sofranızda mutlaka bulunmalı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
1
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
2
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
3
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
4
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
5
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
6
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
﻿İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
7
﻿İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
﻿İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
﻿Domates yüklü kamyon yandı
﻿Domates yüklü kamyon yandı
﻿Domates yüklü kamyon yandı
﻿Tır ile ticari araç çarpıştı: Sürücüler ağır yaralandı
﻿Tır ile ticari araç çarpıştı: Sürücüler ağır yaralandı
﻿Tır ile ticari araç çarpıştı: Sürücüler ağır yaralandı
﻿Türk Telekom Londra'da hava attı. London Lions'u devirdi
﻿Türk Telekom Londra'da hava attı. London Lions'u devirdi
﻿Türk Telekom Londra'da hava attı. London Lions'u devirdi
﻿Soba bomba gibi patladı ev yandı
﻿Soba bomba gibi patladı ev yandı
﻿Soba bomba gibi patladı ev yandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.