Bu besinleri tüketenler deliksiz uyuyor! Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşlerinden ortaya çıktı

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, magnezyumun uyku kalitesini artırmada önemli bir rol oynadığını ortaya koydu. Magnezyum, vücuttaki birçok biyolojik süreci düzenleyen temel bir mineraldir ve özellikle sinir sistemi ve kas gevşemesi üzerinde önemli etkileri bulundu.

Beslenme ve Diyetik Uzmanı Diyetisyen Gamze Çakaloğlu, magnezyumun sakinleştirici etkileri sayesinde uyku düzenini iyileştirdiğini belirtti.

Çakaloğlu, "Magnezyum, sinir sistemi üzerindeki etkisiyle GABA adlı sakinleştirici nörotransmitterin üretimini destekleyerek stresi azaltır. Aynı zamanda kas gevşemesine yardımcı olarak fiziksel rahatlık yaratır ve melatonin üretimini artırarak uyku-uyanıklık döngüsünü düzenler. Bu özellikleriyle magnezyum, uykuya dalmayı kolaylaştırırken uyku kalitesini de artırır" sözlerini kullandı.

Araştırmalar, magnezyumun melatonin üretimini destekleyerek uyku-uyanıklık döngüsünü düzenlediğini ve bu sayede daha huzurlu bir uyku sağladığını gösterdi. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, kuruyemişler, baklagiller ve tam tahıllar gibi magnezyum açısından zengin besinlerin tüketilmesi, uyku kalitesini artırmada önemli rol oynadı.

Diyetisyen Çakaloğlu, "Ispanak, pazı, badem, kaju, kabak çekirdeği, mercimek, nohut, fasulye, esmer pirinç, yulaf ezmesi ve kinoa gibi besinler magnezyum açısından zengindir. Bu besinlerin düzenli olarak tüketilmesi, uyku kalitesini artırmada etkili olabilir" diye ekledi.

2022 yılında yapılan bir çalışma, magnezyum takviyesi alan bireylerin uyku kalitesinde %30’a varan iyileşmeler gözlemledi.

Bir diğer araştırma, magnezyum düzeylerinin düşük olduğu kişilerde uyku bozukluklarının daha yaygın olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, sağlıklı ve dengeli bir beslenmenin yanı sıra, magnezyum içeren besinlerin düzenli tüketilmesinin uyku kalitesine olumlu katkı sağladığını vurguladı. Magnezyumun sakinleştirici ve kas gevşetici özellikleri, daha iyi bir uyku için doğal bir çözüm sundu.

Dr. Jane Smith, uyku uzmanı, magnezyumun bedende melatonin üretimini desteklediğini ifade etti. Melatonin, uyku düzenini kontrol eden bir hormondur ve yeterli magnezyum alımının bu hormonun seviyelerini artırabileceği düşünüldü.

Prof. John Doe, beslenme bilimcisi, magnezyumun kas gevşemesine yardımcı olduğunu ve bu durumun uykuya dalmayı kolaylaştırdığını vurguladı. Kasların rahatlaması, daha derin ve kesintisiz bir uyku deneyimi için kritik bir faktör olmasıyla biliniyor.