Bu besinleri tüketmek Alzheimer riskini azaltıyor. Bilimsel araştırmadan ortaya çıktı

AA’nın Tech Explorist’den çevirdiği habere göre; ABD’de Columbia Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, kakao ve benzeri besinlerdeki flavonoidlerin antioksidan bileşenlerinin beyindeki hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği ve yaşa bağlı zihinsel gerilemeyi azalttığı saptandığı ifade edildi.

Bitkilere ve meyvelere rengini veren flavonoid (flavan-3-ol) bileşeninin günlük 500 miligram takviye gıda olarak verilen deneklerin kelime dağarcığını ve düşünme hızlarını geliştirdiği gözlemlenen araştırmada, kakaoda da bulunan flavonoid maddesinin yaşla ilerleyen hafıza problemlerini yavaşlattığı ve hafıza kapasitesini artırdığı görüldü.

Araştırmada besin takviyesinin hali hazırda flavonoid eksikliği çeken deneklerin hafıza fonksiyonlarını geliştirdiği tespit edilirken, söz konusu zihinsel gerilmenin Alzheimer hastalığıyla karıştırılmaması gerektiği ve araştırmanın yaşla ilişkili gerilemeye odaklandığı ifade edildi.

Flavonoidlerin yeşil çay, yeşil yapraklı sebzeler, siyah frenk üzümü, soğan, elma, kiraz, şeftali, limon, üzüm ve turunçgiller dâhil birçok meyve ve sebzede bulunduğu biliniyor.

FLAVONOID YOĞUNLUKLU BESLENME ALIŞKANLIĞI

Araştırmanın yazarlarından Prof. Adam M. Brickman, “Kaydedilen zihinsel gelişme vücutlarında düşük flavonoid seviyeleri saptanan katılımcılarda gözlemlenirken, flavonoid yoğunluklu beslenme alışkanlığının ileri yaşlı insanlarda bilişsel fonksiyonları geliştirdiği görüldü.” Sözlerini kullandı.

Columbia Üniversitesi ve Brigham & Kadın Hastanesinin ortak yürüttüğü araştırma PNAS dergisinde yayınlandı.