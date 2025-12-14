Vatandaş epey zamandır CHP’ye, AKP’den daha çok güveniyor.

Ne var ki 24 yılda Türk Lirasına 25 kat değer kaybı yaşatma başarısını da AKP gösterdi.

*

Gerçi CHP lideri Özgür Özel, son haftalarda yaptığı eylemlerde, iktidara geldiklerinde yapacaklarından söz ederek millete güven veriyor ama sadece ana başlıklarıyla.

Detaya pek girilmeden…

Belki de ilerideki günlerde girilecektir, bilemiyorum.

*

Yine de ‘CHP, AKP’nin yakaladığı bugünkü başarıyı yakalayabilir’ diyemiyorum.

Hatta ‘Yanından bile geçemez’ diyebilirim.

*

CHP, -özellikle de AKP’nin ekonomideki bu başarı(!)- sonuçlarını tersine çevirebilirse, o zaman bu bir başarı değil, ‘Olması gereken buydu’ denilen, bir sonuç olarak ortaya çıkmış olur ki o da aliyyülâlâ olur.

Bir iktidardan da bu beklenir zaten.

Ülkesi ve milletini refaha kavuşturmak

Huzur içinde yaşatmak.

Ve mutlu etmek.

Hem daha ne olsun ki!

*

CHP iktidar olursa, öncelikle AKP’nin ortaya bıraktığı hasarlarının onarılması…

Ardından iyileştirilmesi…

Sonrasında da ülke ve vatandaş adına faydaya dönüştürülmesi o kadar da kolay olmayacakmış gibi görünüyor.

*

Olursa, çok da güzel olur biliyor musunuz?

Gençler hayallerini kendi ülkelerinde kurar.

Kendi ülkelerinde peşine düşer hayallerinin.

Emekliler, torunlarına harçlık veriyor olma mutluluğunu yaşarlar.

*

Evet öyle olur, ama önümüzdeki on yıl içinde (Belki çok daha uzun) böyle bir beklenti kanımca olabilecekmiş gibi görünmüyor.

Elde avuçta bir şey kalmadı çünkü!

Var olanlar da satıldı.

Himmete muhtaç edilenlerin sayıları milyonları geçti.

*

Baksanıza 24 yılda nereden nereye geldik.

Ve bugün paramızın değer kaybı dudak uçuklatıyor!

Bu da AKP’nin başarısı, ne diyebilirim ki!

*

Serdar Cebe’nin; ‘AKP ekonomi yönetiminin ‘Euro’nun yükselme başarı öyküsü’ haberi Sözcü gazetesi internet sayfasında paylaşılmış.

Haberde paylaşılan AKP para politikasında 23 yıllık euro başarısı(!) şöyle imiş:

Kemal Unakıtan…….: 2 TL (2002-2009)

Mehmet Şimşek(1)…: 3 TL. (2009-2015)

Naci Ağbal…………..: 5,30 TL (2015-2018)

Berat Albayrak……...: 9,70 TL (2018-2020)

Lütfi Elvan…………..: 15.20 TL (2020-2021)

Nureddin Nebati……: 22,50 TL (2021-2023)

Mehmet Şimşek(2)...: 50,00 TL. (2023 - )

*

Ve sonuç:

AKP’nin iktidar olduğu 2002 yılında Merhum Kemal Unakıtan’ın Maliye Bakanlığında euro 2 Türk Lirası iken, bugün maalesef 1 euro = 50,-TL olarak karşımızda bize sırıtıyor.

Bu durum, AKP tarihine ‘Altın harflerle(!)’ geçecektir sanırım.

Geride bırakılan hasar nasıl onarılır, onarılır mı, yaşayarak göreceğiz.

*

Benim kafama takılan şu:

Bu bir başarı mıdır?

Günbegün değersizleşen Türk lirasının kullanımda olduğu ekonomi, sahiden de ülkenin iyileşme sürecini sağlayabilir mi?

Sağlarsa nasıl sağlar?

Ben ekonomist olmadığım için bilemedim.

23 yılda ülke parasına 25 kat değer kaybettiren bir iktidar, bu başarısıyla ne kadar övünse azdır.

*

Sahiden de yaparsa AKP yapar!..