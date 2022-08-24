24 Ağustos 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kayalıklarda sevişirken yakalandılar. Bu bir biraz da gülelim haberidir

Kayalıklarda sevişirken yakalandılar. Bu bir biraz da gülelim haberidir

Göz kısımlarını kaplayan maskeleri sebebiyle adeta sevimli birer haydutu andıran 2 rakunun kayalıklar üzerinde yatarak birbirleriyle dakikalarca öpüşmesi sosyal medyada büyük yankı buldu. 

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 09:33
Son Güncelleme: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 09:35
Takip Et

Bu bir biraz da gülelim haberidir. Kayalıklarda sevişirken yakalandılar

Kayalıklarda sevişirken yakalandılar. Bu bir biraz da gülelim haberidir
+
Aa
-

Bir göl kenarından geçen kişi, kayalıkların üzerinde yan yana uzanan rakunun insanlar gibi dudak dudağa öpüştüğünü görünce o anları kayıt altına aldı. Dakikalarca öpüşen rakunların bu görüntüsü sosyal medyada ilgiyle izlendi.

Çiftleşme mevsimi sırasında, erkekler dişilerin yuvalarını kapsayacak şekilde bölgelerini sıklıkla kapatırlar. Rakunlar çokgenseldir ve çiftleştikten sonra erkekler ve dişiler tekrar ayrılırlar. 

GEBELİKLERİ 2 AY SÜRÜYOR

Üreme mevsimleri şubattan haziran ayına kadar devam eder. Kuzey popülasyonları genellikle güneydekilerden daha erken doğurur. Yaklaşık 2 aylık bir gebeliğin ardından, dişi 4-5 yavru doğurur. Yaklaşık 20 haftalıkken, yavrular gece boyunca anneleriyle beslenirler ve onunla birlikte yaşarlar. Sütten kesilme yaklaşık 70 gündür.

Rakunlar çoğunlukla yalnız yaşarlar. Kış aylarında rakunlar, birkaç hafta boyunca dişinin tek başına yaptığı yuvada kalırlar. Yuvalarını dut ağaçlarına inşa etmeyi tercih ediyorlar, ancak ağaç çukurları, mağaralar, ıssız binalar, garajlar, ahırlar, yağmur kanalizasyonları veya evlerin kullanılmayan bölmelerine de yuva yapabilirler. Rakunlar, tıslama, çığlık, düdük, hırıltı ve karga gibi çeşitli sesler çıkarırlar.

Hem et hem de otla beslenen rakunların en ilginç özelliklerinden biri yiyeceklerini suda yıkamadan yememeleridir. Aslında bu özellikleri temizlik anlayışları ile ilgili değil, yiyeceklerini kolayca çiğneyebilecekleri kıvama getirmek isteyişleriyle ilintilidir. Sinir uçlarını uyarmak için ellerini ıslattıkları da iddia edilir.
Kurbağa, balık, kuş yumurtası, elma ve meşe palamudu rakunların en sevdiği  yiyeceklerdendir. Çilek ve böğürtlene de bayılırlar.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Adanalı
24.08.2022 11:45
Bu bir doğal aşktır, Hormonaldir. Fiziksel bedene duyulan aşırı duygusal istektir. Tüm canlılarda olan animal bir sevgidir. Bu aşk haz verir. Üremeye sebep verir. Güzeldir ama kısadır...  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'da fırtınalar estiren anket
1
﻿Saray'da fırtınalar estiren anket
﻿Erdoğan'a apar topar kurmaylarıyla toplantı yaptıran anket sonucu
2
﻿Erdoğan'a apar topar kurmaylarıyla toplantı yaptıran anket sonucu
﻿Kulislerde Fatih Portakal bombası. Fatih Portakal'ın ekrana döneceği kulisi haber yapıldı
3
﻿Kulislerde Fatih Portakal bombası. Fatih Portakal'ın ekrana döneceği kulisi haber yapıldı
﻿Canlı yayında flaş sözler. Temel Karamollaoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili bomba açıklama
4
﻿Canlı yayında flaş sözler. Temel Karamollaoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili bomba açıklama
﻿Flaş... Flaş... Fatih Portakal'dan transfer açıklaması
5
﻿Flaş... Flaş... Fatih Portakal'dan transfer açıklaması
﻿MHP'de Oktay Vural depremi. Cumhur İttifakı’nı eleştirmişti. Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor
6
﻿MHP'de Oktay Vural depremi. Cumhur İttifakı’nı eleştirmişti. Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor
﻿Dolarda 23 Eylül'de ne olacağını açıkladı
7
﻿Dolarda 23 Eylül'de ne olacağını açıkladı
﻿Manisa'da 7 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı  
﻿Manisa'da 7 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı  
﻿Manisa'da 7 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı  
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Kocaeli'nde inanılmaz dolandırıcılık: 8 gözaltı
﻿Kocaeli'nde inanılmaz dolandırıcılık: 8 gözaltı
﻿Kocaeli'nde inanılmaz dolandırıcılık: 8 gözaltı
﻿Sıcaktan deliye dönen fil bakıcısını öldürdü
﻿Sıcaktan deliye dönen fil bakıcısını öldürdü
﻿Sıcaktan deliye dönen fil bakıcısını öldürdü
﻿Ankara'da kaçakçılık operasyonu. 31 zanlı yakalandı
﻿Ankara'da kaçakçılık operasyonu. 31 zanlı yakalandı
﻿Ankara'da kaçakçılık operasyonu. 31 zanlı yakalandı
﻿Muğla Datça Belediyesi personel alacak
﻿Muğla Datça Belediyesi personel alacak
﻿Muğla Datça Belediyesi personel alacak
﻿Kastamonu'nun kestane balı coğrafi işaretle tescillendi
﻿Kastamonu'nun kestane balı coğrafi işaretle tescillendi
﻿Kastamonu'nun kestane balı coğrafi işaretle tescillendi
﻿Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak
﻿Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak
﻿Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak
﻿Yenidoğan bebek bakımı nasıl yapılır?
﻿Yenidoğan bebek bakımı nasıl yapılır?
﻿Yenidoğan bebek bakımı nasıl yapılır?
﻿Bekir Ağırdır: İmamoğlu ve Yavaş artık denklemde yok
﻿Bekir Ağırdır: İmamoğlu ve Yavaş artık denklemde yok
﻿Bekir Ağırdır: İmamoğlu ve Yavaş artık denklemde yok
﻿Jesus'tan Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden açıklama
﻿Jesus'tan Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden açıklama
﻿Jesus'tan Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.