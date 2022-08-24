Kayalıklarda sevişirken yakalandılar. Bu bir biraz da gülelim haberidir

Bir göl kenarından geçen kişi, kayalıkların üzerinde yan yana uzanan rakunun insanlar gibi dudak dudağa öpüştüğünü görünce o anları kayıt altına aldı. Dakikalarca öpüşen rakunların bu görüntüsü sosyal medyada ilgiyle izlendi.

Çiftleşme mevsimi sırasında, erkekler dişilerin yuvalarını kapsayacak şekilde bölgelerini sıklıkla kapatırlar. Rakunlar çokgenseldir ve çiftleştikten sonra erkekler ve dişiler tekrar ayrılırlar.

GEBELİKLERİ 2 AY SÜRÜYOR

Üreme mevsimleri şubattan haziran ayına kadar devam eder. Kuzey popülasyonları genellikle güneydekilerden daha erken doğurur. Yaklaşık 2 aylık bir gebeliğin ardından, dişi 4-5 yavru doğurur. Yaklaşık 20 haftalıkken, yavrular gece boyunca anneleriyle beslenirler ve onunla birlikte yaşarlar. Sütten kesilme yaklaşık 70 gündür.

Rakunlar çoğunlukla yalnız yaşarlar. Kış aylarında rakunlar, birkaç hafta boyunca dişinin tek başına yaptığı yuvada kalırlar. Yuvalarını dut ağaçlarına inşa etmeyi tercih ediyorlar, ancak ağaç çukurları, mağaralar, ıssız binalar, garajlar, ahırlar, yağmur kanalizasyonları veya evlerin kullanılmayan bölmelerine de yuva yapabilirler. Rakunlar, tıslama, çığlık, düdük, hırıltı ve karga gibi çeşitli sesler çıkarırlar.

Hem et hem de otla beslenen rakunların en ilginç özelliklerinden biri yiyeceklerini suda yıkamadan yememeleridir. Aslında bu özellikleri temizlik anlayışları ile ilgili değil, yiyeceklerini kolayca çiğneyebilecekleri kıvama getirmek isteyişleriyle ilintilidir. Sinir uçlarını uyarmak için ellerini ıslattıkları da iddia edilir.

Kurbağa, balık, kuş yumurtası, elma ve meşe palamudu rakunların en sevdiği yiyeceklerdendir. Çilek ve böğürtlene de bayılırlar.