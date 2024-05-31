Bu bir devran döndü fotoğrafıdır. Geçen dönem İmamoğlu'na kan kusturan Göksu bu defa hasretle sarıldı

Bu bağlamda Tevfik Göksu gibi özellikle deneyimli başkanlarımıza, önümüzdeki 5 yılda iletişim, ilişki ve bir arada çalışma kültürüne dönük önemli sorumluluklar düşüyor. Elbette hepimizin kapısı birbirine açık. İnşallah hepimiz, milletimize mahcup olmayız. Şehrimize ve hemşehrilerimize mahcup olmayız” ifadelerini kullandı.

GÖKSU: “İSTANBUL’UN YÜKÜ AĞIR, BERABER TAŞIYACAĞIZ”

Göksu da İmamoğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti, “Başkanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yeni döneminiz hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. Tabii İstanbul’un yükü ağır. Bu yükü hep beraber taşıyacağız İstanbul, Esenler özelinde. Ortak çözümlerimiz ortaya koyacağız hep beraber. İstanbul'da bize emaneti tevdi eden insanlara görevimizi yapacağız” sözleriyle dile getirdi. Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Göksu, kurum kurmaylarının karşılıklı katılımıyla, Esenler’in sorunlarına ve çözüm yollarına dönük, ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.