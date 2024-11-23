Bu bir güzel insan haberidir...Çamurlu kara lastik ayakkabısını çıkarıp öyle markete girdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bu bir güzel insan haberidir...Çamurlu kara lastik ayakkabısını çıkarıp öyle markete girdi

Fotoğraf Bursa'nın İznik ilçesinde... Güzel ülkemizin güzel çiftçi kadını, markete girecekti. Çamurlu yoldan gelmiş, kara lastikleri de çamur olmuştu. O çamurlu lastiklerini çıkarıp, marketle girdi. Tıpkı hafızalarımıza kazınan maden faciası sonrası, sedyeye lastik botlarını çıkartıp, yatan madenci gibi...

Bursa'nın İznik ilçesinde, çiftçi kadından alkışlanacak hareket...Zeytinlikte çamur içinde çalıştı...Kara lastikleri de çamur olmuştu. Markete gitmesi gerekiyordu.

Boyalıca Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi üzerinde bulunan markete alışveriş için geldi. Kara lastiklari çamur içindeydi..Öyle içeri girmenin ayıp olacağın düşündü. Hemen ayakkabılarını çıkardı. Çoraplarla içeri girdi. O çiftçi kadın ismi Reyhan Fındık'tı.

Çoraplarıyla markette alışveriş yapan güzel ülkemizin güzel insanı Reyhan Fındık, "Market kirlensin istemedim. Sonuçta buradaki çalışanlar temizliyor. Hak geçmesin" dedi.
Fındık'ın bu hareketi takdir toplarken, market çalışanları da duyarlı davranışı sebebiyle Fındık'a teşekkür ettiler.

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