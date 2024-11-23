Bu bir güzel insan haberidir...Çamurlu kara lastik ayakkabısını çıkarıp öyle markete girdi

Bursa'nın İznik ilçesinde, çiftçi kadından alkışlanacak hareket...Zeytinlikte çamur içinde çalıştı...Kara lastikleri de çamur olmuştu. Markete gitmesi gerekiyordu.
Boyalıca Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi üzerinde bulunan markete alışveriş için geldi. Kara lastiklari çamur içindeydi..Öyle içeri girmenin ayıp olacağın düşündü. Hemen ayakkabılarını çıkardı. Çoraplarla içeri girdi. O çiftçi kadın ismi Reyhan Fındık'tı.
Çoraplarıyla markette alışveriş yapan güzel ülkemizin güzel insanı Reyhan Fındık, "Market kirlensin istemedim. Sonuçta buradaki çalışanlar temizliyor. Hak geçmesin" dedi.
Fındık'ın bu hareketi takdir toplarken, market çalışanları da duyarlı davranışı sebebiyle Fındık'a teşekkür ettiler.