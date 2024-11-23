Bu bir güzel insan haberidir...Çamurlu kara lastik ayakkabısını çıkarıp öyle markete girdi

Fotoğraf Bursa'nın İznik ilçesinde... Güzel ülkemizin güzel çiftçi kadını, markete girecekti. Çamurlu yoldan gelmiş, kara lastikleri de çamur olmuştu. O çamurlu lastiklerini çıkarıp, marketle girdi. Tıpkı hafızalarımıza kazınan maden faciası sonrası, sedyeye lastik botlarını çıkartıp, yatan madenci gibi...