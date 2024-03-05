Bu bir rezillik. Şehir hatları vapurunda muslukları kaynakla kelepçelediler. Ülkenin getirildiği hale bakın

Taner Yener
Bu bir rezillik. Şehir hatları vapurunda muslukları kaynakla kelepçelediler. Ülkenin getirildiği hale bakın
Ülkemizde hırsızlık olaylarında son bir kaç yıldır patlama yaşanıyor. Hırsızlık olaylarının mağdurlarından biri de İstanbul'daki şehir hatları vapurları. Vapur tuvaletlerinden musluklar çalınmasın diye sırı dışı bir yöntem devreye sokuldu.

"Aç insan her şeyi yapar" sözünün doğruluğunu kanıtlayan olay İstanbul'daki şehir hatlarının tuvaletlerinde fotoğraflandı.

Hırsızlar şehir hatlarının vapuru iskeleye yanaşırken tuvalete giriyor. Yanındaki çantasından İngiliz anahtarı denilen el aletini çıkartarak musluğu bir kaç saniyede sökerek çantasına koyup elini kollunu sallayarak vapurdan iniyor.

Musluk çalınma olayları sıklıkla yaşanınca şehir hatları yetkilileri sıra dışı bir önlem almak zorunda kaldı. Sarı alüminyum musluklar, kaynak tutmadığı için yetkililer duvara bir aparat vidaladı. Musluğa da plastik boruların geçirildiği metalden çıkmasına engel olmak için takılan kelepçe taktılar. Musluğa taktıkları kelepçe bir demir kaynakladılar. Demiri de duvara taktıkları aparata vidaladılar.

Bu sıra dışı yöntemin musluk hırsızlarını ne kadar durduracağı şimdiden merak konusu oldu.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Tuvalete kelepçe takılmasına yorum yapan bir vatandaş "Yanında İngiliz anahtarı getiren hırsız bir tornavida da getirir o musluğu yine çalar. Bunu önlemin tek yolu var. Hırsızlığı meslek olarak yapmayanların alım gücü yükseltilirse belki hırsızlık bitmez ama en alt seviyelere çekilir" dedi.

Şehir hatları vapurlarının sadece Karakay, Eminöne, Kadıköy seferleri yapmadığını belirten bir başka yolcu ise "Bu vapurlar Adalar'a gidiyor. Adalara turistler de yoğun ilgi gösteriyor. Tuvalelete giren bir turist çeşmeyi çekse bizi dünyaya rezil eder. Buna akılcı bir çözüm bulunmalı. Bu vapurlar İstanbul'un dünyaya açılan pencerelerinden biri. Burası caminin şadırvanı değil. Bu olay bize ülkenin getirildiği durumu özetliyor" yorumunu yaptı.

hhh.jpg

kkk.jpg

rrr.jpg

Son Haberler
15 saniyede yüksek IQ testine hazır mısınız? Farklı ördeği bulanlar çok zekiymiş Gündem
15 saniyede yüksek IQ testine hazır mısınız? Farklı ördeği bulanlar çok zekiymiş
Bakan Yerlikaya'dan Samsun'da şehit olan polis memuru için taziye mesajı Gündem
Bakan Yerlikaya'dan Samsun'da şehit olan polis memuru için taziye mesajı
İtle yatan bitle kalkar atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
İtle yatan bitle kalkar atasözünün anlamı nedir?
İstanbul'da cadde ortasında bornozla dans eden kadın tepki topladı Video
İstanbul'da cadde ortasında bornozla dans eden kadın tepki topladı
Zehra Güneş'in koltuğu sallanıyor. Yuan Xinyue geliyor Spor
Zehra Güneş'in koltuğu sallanıyor. Yuan Xinyue geliyor
2023’de 12 milyon 159 bin araç muayene edildi Gündem
2023’de 12 milyon 159 bin araç muayene edildi
Mehmet Şimşek'ten AKP'li iş adamlarının hoşuna gitmeyen talimat Gündem
Mehmet Şimşek'ten AKP'li iş adamlarının hoşuna gitmeyen talimat