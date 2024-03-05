Bu bir rezillik. Şehir hatları vapurunda muslukları kaynakla kelepçelediler. Ülkenin getirildiği hale bakın

"Aç insan her şeyi yapar" sözünün doğruluğunu kanıtlayan olay İstanbul'daki şehir hatlarının tuvaletlerinde fotoğraflandı.

Hırsızlar şehir hatlarının vapuru iskeleye yanaşırken tuvalete giriyor. Yanındaki çantasından İngiliz anahtarı denilen el aletini çıkartarak musluğu bir kaç saniyede sökerek çantasına koyup elini kollunu sallayarak vapurdan iniyor.

Musluk çalınma olayları sıklıkla yaşanınca şehir hatları yetkilileri sıra dışı bir önlem almak zorunda kaldı. Sarı alüminyum musluklar, kaynak tutmadığı için yetkililer duvara bir aparat vidaladı. Musluğa da plastik boruların geçirildiği metalden çıkmasına engel olmak için takılan kelepçe taktılar. Musluğa taktıkları kelepçe bir demir kaynakladılar. Demiri de duvara taktıkları aparata vidaladılar.

Bu sıra dışı yöntemin musluk hırsızlarını ne kadar durduracağı şimdiden merak konusu oldu.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Tuvalete kelepçe takılmasına yorum yapan bir vatandaş "Yanında İngiliz anahtarı getiren hırsız bir tornavida da getirir o musluğu yine çalar. Bunu önlemin tek yolu var. Hırsızlığı meslek olarak yapmayanların alım gücü yükseltilirse belki hırsızlık bitmez ama en alt seviyelere çekilir" dedi.

Şehir hatları vapurlarının sadece Karakay, Eminöne, Kadıköy seferleri yapmadığını belirten bir başka yolcu ise "Bu vapurlar Adalar'a gidiyor. Adalara turistler de yoğun ilgi gösteriyor. Tuvalelete giren bir turist çeşmeyi çekse bizi dünyaya rezil eder. Buna akılcı bir çözüm bulunmalı. Bu vapurlar İstanbul'un dünyaya açılan pencerelerinden biri. Burası caminin şadırvanı değil. Bu olay bize ülkenin getirildiği durumu özetliyor" yorumunu yaptı.