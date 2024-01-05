Bu bitki cinsel gücü artırıyor. Altından bile daha değerli

Ginseng hakkında bilgiler dikkat çekti. Ginseng, vücudun sağlığını korumak için faydalı bir bitki olarak biliniyor.

Uzak doğu ülkelerinde tıbbi ve eczacılık amaçlı kullanıldığı bildirildi.

Erkeklerde cinsel gücü ve isteği artırmasıyla dikkat çekti.

Kırmızı ginseng, Çin ve Kore’de yüksek yerlerde doğal olarak yetiştiğinin altı çizildi.

Bitkinin hem afrodizyak hem de zihin açıcı etkisi olduğu ifade edildi.

Birçok ilaçta kullanılan bitki, nadir ve değerli bir ürün olmasıyla dikkat çekti.

Dört yılda bir hasat ediliyor ve kilosu 5 bin TL civarında olduğu bildirildi.

Ginseng, dilimlenip sıcak suda haşlanarak çay şeklinde içilebileceğinin altı çizildi.

Ginsengi dilimleyerek sıcak su eklemeniz önerildi.

Birkaç dakika demlenmesini bekleyerek tüketmeye başlayabileceğiniz bildirildi.