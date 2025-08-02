Bu bitkiyi eken 1 senede evini alıp altına aracını çekiyor! 1 karış toprağı olan bile ekiyor

Türkiye’nin tarım sektöründe bir yıldız olarak parlayan Turna yemişi dikkat çekti. Düşük bakım gereksinimi ve yüksek kazanç potansiyeliyle dikkat çeken bu bitki, Karadeniz’den Ege’ye, Anadolu’nun dört bir yanında çiftçilerin yeni umudu haline geldi.

Bir dönüm araziden elde edilen gelir, geleneksel tarım ürünlerinin onlarca katına ulaşırken, turna yemişi adeta “bir ekiliyor, bin çıkıyor” sözünü gerçeğe dönüştürdü.

Ayrıca bu bitkinin bataklıklarda ve sulak alanlarda yetiştiğinin altı çizildi.

Uzmanlar, bu bitkinin sadece ekonomik değil, sağlık açısından da sunduğu faydalarla küresel pazarlarda yükselen bir değer olduğunu vurguladı.

TURNA YEMİŞİ: ÇİFTÇİNİN YENİ ALTINI

Son yıllarda alternatif tarım ürünlerine yönelen çiftçiler, turna yemişini keşfetti. Özellikle Trabzon, Rize, Giresun ve Ordu gibi Karadeniz illerinde başlayan bu tarım hareketi, hızla Türkiye’nin diğer bölgelerine yayıldı. Bir dönüm araziden yılda 20-30 bin lira gelir elde edilebilen turna yemişi, düşük bakım maliyetiyle de dikkat çekti.

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Ziraat Mühendisleri yaptığı açıklamada, “Turna yemişi, kıraç arazilerde bile yetişebilen, az su isteyen ve hastalıklara karşı dirençli bir bitki. Bu özellikleriyle hem küçük ölçekli çiftçiler hem de büyük yatırımcılar için cazip bir seçenek” dedi.

BİTKİNİN EKONOMİK GETİRİSİ, ÇİFTÇİLERİN HAYATINI DEĞİŞTİRİYOR

Ordu’da turna yemişi bahçesi kuran çiftçi, “İlk yıl 10 dönümle başladım, şimdi ev ve araba aldım. Bakımı o kadar kolay ki, sulama dışında neredeyse hiçbir şey yapmıyorum” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de turna yemişi üretimi son beş yılda %300 artarak 2024’te 15 bin tona ulaştı. Bu rakam, bitkinin ekonomik potansiyelini açıkça ortaya koydu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Turna yemişinin popülerliği sadece ekonomik getirisiyle sınırlı değil. Sağlık açısından sunduğu faydalar, bu bitkiyi gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerinde aranan bir hammadde haline getirdi.

ABD’deki Cornell Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Wendy Bazilian, turna yemişinin antioksidan içeriği hakkında şu bilgileri verdi:

“Turna yemişi, C vitamini ve polifenoller açısından son derece zengin. Bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra, idrar yolu enfeksiyonlarını önlemede ve kalp sağlığını desteklemede etkili.”

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Dr. Bazilian, bitkinin özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika’da sağlık ürünleri pazarında hızla büyüdüğünü belirtti.

Avrupa’daki pazar talebi de Türk çiftçilere yeni kapılar açıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin raporuna göre, turna yemişi ihracatı 2024’te 100 milyon doları aştı. Almanya ve Hollanda gibi ülkeler, Türk turna yemişine yoğun ilgi gösterdi.

İngiltere merkezli tarım danışmanı Dr. Johnathan Crane, “Türkiye’nin iklim çeşitliliği, turna yemişi üretiminde büyük bir avantaj sağlıyor. Doğru tarım teknikleriyle, bu bitki küresel pazarlarda lider olabilir” dedi.

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DÜŞÜK BAKIM, YÜKSEK VERİM

Turna yemişinin en büyük avantajlarından biri, bakımının son derece kolay olması. Geleneksel tarım ürünlerinin aksine, turna yemişi az suyla yetiniyor ve hastalıklara karşı doğal bir direnç gösterdi.

Uzmanlar, “Bitki, kumlu ve asidik topraklarda dahi yüksek verim sağlıyor. Sulama ve hafif budama dışında özel bir bakım gerektirmiyor” dedi. Bu özellik, özellikle küçük ölçekli çiftçiler için turna yemişini ideal bir seçenek haline getirdi.

Sektör temsilcileri, turna yemişinin ihracat potansiyelinin yanı sıra iç piyasada da talep gördüğünü belirtti.

Gıda firmalarından kozmetik üreticilerine kadar birçok sektör, turna yemişiyle doğrudan temasa geçerek ürünlerini satışa sunmadan önce alıcı buldu.

TURNA YEMİŞİNİN FAYDALARI:

-Kalp sağlığını destekler

-Kronik hastalıklar ve yaşlanmayla ilişkili inflamasyonu azaltır

-Kanser hücrelerinin azaltılmasına ve oluşumunun önüne geçilmesine destek verir

-İdrar yolu enfeksiyonuna karşı korur

-Vücudu hastalıklara karşı dirençli hale getirir

-Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcıdır

-Tok kalmayı sağlayıp kilo vermenize yardımcı olur.

-Kabızlık gibi sindirim rahatsızlıklarına iyi gelir

-Diş etlerini güçlendirir, ağız içerisinde oluşan mikrop ve bakterileri önler

-Bitkinin suyu tüketilirse ağız kokusuna iyi gelir

-Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır