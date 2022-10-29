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Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi. Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji, bazı bölgelerde kuvvetli sağanak yağış öngörülürken, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 11:29
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Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat. Meteorolojiden uyarılar peş peşe geldi

Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi. Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin son değerlendirmelerini paylaştı. Buna göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklığın genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörüldüğünden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BİLECİK °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ARTVİN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 16°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN °C, 9°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı bulutlu

HAKKARİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

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