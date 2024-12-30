Bu bölümde yer yerinden oynayacak! Uzak Şehir'de Alya ile Cihan arasında tansiyon yükseliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bu bölümde yer yerinden oynayacak! Uzak Şehir'de Alya ile Cihan arasında tansiyon yükseliyor

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan izlenme rekoru kıran 'Uzak Şehir'de yayınlanan tanıtımda Cihan ve Alya arasındaki gerilim artıyor.

Yayınlanan tanıtımda Cihan ve Alya arasındaki tansiyon gittikçe yükseliyor. Alya’nın “Ne yapacaksın, dövecek misin beni?” sorusuna Cihan’ın “Kadına el kaldırmam ama ihanet edeni de affetmem” diyor.

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ALYA’NIN SÖZLERİ İZLEYİCİLERİ DERİNDEN ETKİLİYOR

Tüm bu kaosun içinde Alya’nın “Tek bir insan yok güvenip sarılabileceğim… O kadar yalnız bıraktınız ki beni…” sözleri izleyenleri derinden etkiliyor.

GÜÇLÜ KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR

‘Uzak Şehir’in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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