Bu borçların tamamı silinecek. Uzmanı sevindiren haberi verdi

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Bu borçların tamamı silinecek. Uzmanı sevindiren haberi verdi

Uzman isim bu borçların tamamının silineceğinin haberini verdi. İşte ayrıntılar...

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