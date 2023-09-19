Bu burçlar eski sevgililerinden mesaj alacak. Pişman olup geri dönecekler

BALIK BURCU

Balık burçları, romantik ve duygusaldır. Eski sevgililerinden ayrıldıklarında, onları hala sevdiklerini fark edebilirler ve onları tekrar görmek istediklerini hayal edebilirler.

Birçok balık burcu, yıl sonuna kadar gerçekleşecek astrolojik olayların, özellikle tutulmaların da etkisiyle kurdukları bir kavuşma hayalinin gerçekleşmesine tanık olacak.

14 Ekim‘de 21 derece Terazi burcunda Merküryen güneş tutulması meydana gelecek. Tutulmaya Pluton’un sert bir kontağı olacak Oğlak burcundan. Hayattan daha fazla keyif almak isteyecek, hobilerinize, size mutluluk veren konulara hayatınızda daha fazla yer açmaya çalışacaksınız. Aşk, meşk, gönül işleriniz konusunda da yeni adımlar atabilirsiniz.

Özel hayatınızın iletişim dinamiği hızlanmaya, birlikte olduğunuz kişi ile daha fazla iletişim içinde olmaya başlıyorsunuz. Eğer hayatınızda kimse yok ise belki de bu dönem birçok kişiyi tanımak isteyeceksiniz. Bu süre zarfında eski sevgililerden dönüş almak da yüksek ihtimal dahilinde olacak.