Bu burçlar eski sevgililerinden mesaj alacak. Pişman olup geri dönecekler

Bazı burçlar yıl sonuna doğru gerçekleşecek tutulmalar nedeniyle eski sevgilileri tarafından özlenen kişiler haline gelecek. İşte eski sevgilisinden mesaj alacak o burçlar…

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Bu burçlar eski sevgililerinden mesaj alacak. Pişman olup geri dönecekler 1
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Bu burçlar eski sevgililerinden mesaj alacak. Pişman olup geri dönecekler 2

BOĞA BURCU

Boğa burçları ilişkilerinde oldukça sadık ve fedakardır. Ancak özellikle terk edildikten sonra içlerinde tuttukları sevginin kırıntısını göstermezler.

Bu özellikleri onları 'en çok özlenen eski sevgililer' listesinin üst sıralarına taşırken, yıl sonuna kadar gerçekleşecek bazı astrolojik olaylar eski sevgililerinin onların kıymetini anlamasını sağlayacak.

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Bu burçlar eski sevgililerinden mesaj alacak. Pişman olup geri dönecekler 3

YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları, duygusal ve hassastır. Eski sevgililerinden ayrıldıklarında, onları özlemeye ve onları tekrar görmek istediklerini fark etmeye başlayabilirler.

Bazı Yengeç burçları retroların da etkisiyle bugüne kadar eski sevgililerine ima yoluyla bazı adımlar atmış olabilir, yıl sonuna kadar gerçekleşecek tutulmaların da etkisiyle eski sevgilileri onlara yeniden bir yeşil ışık yakabilir.

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Bu burçlar eski sevgililerinden mesaj alacak. Pişman olup geri dönecekler 4

AKREP BURCU

Akrep burçları, tutkulu ve sadıktır. Yaşattıkları heyecan, birçok eski sevgilisinin ayrıldıktan sonra dahi birlikte yaşadıkları güzel anları unutamamasına sebep olur.

Bu özellikleri onları Boğa burçları gibi 'en çok özlenen eski sevgililer' listesinin üst sırasına taşır. Akrep burçları, yıl sonuna kadar gerçekleşecek astrolojik gelişmelerle birlikte eski aşklarından "özledim" mesajı alabilirler.

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Bu burçlar eski sevgililerinden mesaj alacak. Pişman olup geri dönecekler 5

KOVA BURCU

Kova burçları, özgür ruhludur ve ilişkilerde bağımsızlıklarına değer verirler. Eski sevgililerinden ayrıldıklarında, kendilerini daha özgür hissedebilirler ve hayatlarında yeni şeyler denemeye başlayabilirler.

Birçok Kova burcu şu ana kadar yeni bir hayata başlamış ve öncekinden daha iyi versiyonlarına kavuşmuş olabilirler. Bu değişimi fark eden eski aşklarının, tutulmaların da etkisiyle aniden aramasına neden olabilir.

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Bu burçlar eski sevgililerinden mesaj alacak. Pişman olup geri dönecekler 6

BALIK BURCU

Balık burçları, romantik ve duygusaldır. Eski sevgililerinden ayrıldıklarında, onları hala sevdiklerini fark edebilirler ve onları tekrar görmek istediklerini hayal edebilirler.

Birçok balık burcu, yıl sonuna kadar gerçekleşecek astrolojik olayların, özellikle tutulmaların da etkisiyle kurdukları bir kavuşma hayalinin gerçekleşmesine tanık olacak.

14 Ekim‘de 21 derece Terazi burcunda Merküryen güneş tutulması meydana gelecek. Tutulmaya Pluton’un sert bir kontağı olacak Oğlak burcundan. Hayattan daha fazla keyif almak isteyecek, hobilerinize, size mutluluk veren konulara hayatınızda daha fazla yer açmaya çalışacaksınız. Aşk, meşk, gönül işleriniz konusunda da yeni adımlar atabilirsiniz.

Özel hayatınızın iletişim dinamiği hızlanmaya, birlikte olduğunuz kişi ile daha fazla iletişim içinde olmaya başlıyorsunuz. Eğer hayatınızda kimse yok ise belki de bu dönem birçok kişiyi tanımak isteyeceksiniz. Bu süre zarfında eski sevgililerden dönüş almak da yüksek ihtimal dahilinde olacak.

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