Bu burçlarda Aşk iş sağlık ve para konularında tüm gidişat değişecek. En son 2004-2005 yıllarında yaşamıştık

Vogue Dergisinin Kasım sayısında yazılan astroloji yazısına göre, Güneş ve Ay tutulmaları 2024 yılı boyunca devam edecek.

Aşk, iş, sağlık ve para konularında tüm gidişatın değişeceğini anlatan ilgili yazı şu şekilde:

“Nisan 2023 itibariyle Koç-Terazi aksında tutulmaların etkisine girdik, 2024'te de bu hatta tutulmaları yaşayacağız. Tutulmalar, dünyada ve kişisel hayatlardaki değişim alanlarını gösterir. Bu akstaki tutulmaları en son 2004- 2005 yıllarında yaşamıştık. O dönem ile benzerlikler görebilirsiniz.

Tutulmaların tarihleri şu şekilde: 20 Nisan 2023 Koç burcunda hibrit Güneş tutulması, 14 Ekim 2023 Terazi burcunda halkalı Güneş tutulması, 25 Mart 2024 Terazi burcunda Ay tutulması, 8 Nisan 2024 Koç burcunda tam Güneş tutulması, 2 Ekim 2024 Terazi burcunda halkalı Güneş tutulması.

Eğer tutulma tarihleri doğum gününüze denk geliyorsa, bu dönem hayatınızda büyük değişimler olacağını söyleyebiliriz. Bununla beraber tutulmaların etkisini doğru yorumlamak için kişisel doğum haritanızı incelemek gerekir.

Peki, Koç-Terazi aksındaki tutulmalar hangi konuları kapsıyor? Koç bireyi, Terazi biz olmayı ve ilişkileri simgeler. Diplomasiyi sağlamak, uzaklaşmak ve ittifaklar kurmak önemli. Evlilikler, ortaklıklar, estetik güzellik sektörü, sanat-tasarım, siyasetçiler, arabulucular, askeri temalar ve savaşlar, hukuksal konular, yasalar, bireysel hak ve özgürlükler gündeme gelecek Kişisel çıkarları ve ilişkilerde dengeyi korumak önemli olacak.

Koçlar her konuda büyüme ve değişim yaşayacaklar. Evlenebilir, boşanabilir, iş kurabilir, işlerini büyütebilirler. Dikkat etmeleri gereken alanlar, ilişkiler ve ortaklıklar.

Karşıdaki kişiyi ihmal etmeleri, bencil davranışlar sergilemeleri ilişkilerini zora sokabilir, yeni ilişkilerde temkinli olmaları gerekebilir.

Boğalar onlara hizmet etmeyen iş, rutin ve alışkanlıkları terk edebilir. Ruhsal ihtiyaçlarının farkına vararak kişisel gelişimlerine odaklanacakları bir dönem yaşayabilirler.

İkizler sosyal çevre ve arkadaşlardan destek görecek; dernekler, topluluklar içinde popüler olacaklar. Bazı İkizler çocuk sahibi olabilir, yeni aşklara yelken açabilir; ancak aşk ve çocuklarla ilgili konularda fedakarlık yapmaları da gerekebilir. Yengeçler kariyer ve statülerinde değişim yaşayacaklar.

İş hayatları ön planda olacak. Ev, emlak konularında zorlanabilirler. Taşınabilir, yer değişikliği yapabilirler. Bazı Yengeçler ise evlenebilir, kendi hayatlarını kurabilir.

Aslanlar eğitim, uzak ülkeler ve kültürlerden yana şanslılar. Bol bol seyahat edecekleri bir döneme girecekler. Öğrenci Aslanlar akademik hayatlarında başarılı olacaklar. Yakın çevre, komşular ve kardeşlerle ilgili sorun yaşayabilir, arabalarını satabilirler. Başaklar finansal alanda değişim yaşı- yor. Miras, nafaka, tazminat, sponsorlu işler gibi başkalarının kaynaklarından yararlanabilirler.

Eşlerinin ya da ortaklarının hayatında değişimler olabilir. Yeni ortaklıklar kurabilirler.

Teraziler evlenebilir ve ortaklı işler kurabilir. Sağlığa dikkat etmeliler. Bazı davranış kalıplarını bırakmaları, çevreye uyum sağlamaları gerekebilir. İmajlarında değişiklik yapabilirler. Akrepler oldukça meşgul olacakları bir döneme giriyorlar, iş değiştirebilirler.

Sağlığa daha çok önem verecekler ve düzenli bir hayat tarzını benimseyecekler. Yaylar yeteneklerini ve yaratıcılıklarını keşfediyor.

Çocuklardan yana şanslılar, çocuk sahibi olabilir ya da uzun süreli romantik ilişkilere başlayabilirler. Bazı arkadaşlıkları bitebilir veya sosyal çevrelerinde değişim olabilir. Oğlaklar taşınabilir, emlak, arsa sahibi olabilirler.

Bazı Oğlaklar boşanabilir, bazıları mevcut işlerini bırakabilir, yeni bir sektöre girebilir, emekli olabilir, evden çalışmaya başlayabilirler.

Kovalar ise iletişime dair konulara odaklanabilir. Sosyal medyada daha çok yer alabilir, kitap yazabilir, seyahate çıkabilir, eğitimlere katılabilirler. Kardeşlerinin ve kuzenlerinin hayatında değişimler yaşanabilir.

Balıklar kazançlarını artırmak için yeteneklerini değerlendirebilir. Başkalarından maddi-manevi destek almaları zor olabilir. Bu sebeple kendi varlıklarına odaklanmaları gerekebilir. Bazı Balıklar ise kendi işlerini kurabilir, yeniden çalışmaya başlayabilir.“