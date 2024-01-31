Bu burçlardan uzak durun. Hayatınız kabusa dönebilir

Burçlar karakterleri ve gelecek olayları ortaya çıkarabilir. Bazı burçlar manipülasyonlarıyla öne çıkabiliyor.
Toksik karakterler hayattan soğutabiliyor. İşte en toksik 5 burç…
İKİZLER BURCU
İkizler her daim dengesizlerdir. Kararsızlıkları ilişkilerini de etkiliyor.
Hatta bu burç karşısındaki insanların akıl sağlıklarından bile şüphe ettirebiliyor.
İkizler ilişkilerde umursamaz tavırlara girebiliyorlar.
KOVA BURCU
Kova burcu en toksik burçlardan biridir. Başkalarının düşüncelerinden çok kendi fikirlerini önemsiyorlar.
Ayrıca ilişkilerde çokça patavatsız olabiliyorlar. Kova burçlarının asıl toksiklikleri fikirleri beğenilmediği ya da kayda değer görülmediğinde başlıyor.
KOÇ BURCU
Koç burçları agresif tavırlarıyla bilinirler. Grubun en sevileni olmak isteyen koçlar toksik burçlardan biridir.
Koçlar bekledikleri beğeni alamadıklarında kabusa dönüşebiliyorlar.
OĞLAK BURCU
Oğlaklar işkolikleriyle bilinirler. Oğlak burcunun asıl toksikleri çalışkan olmalarıdır. Hırsları ve inatları Oğlakları çekilmez yapabiliyor.
Oğlak burçları karşısındakilerin özgüvenini kırarak yarışı kazanmaya odaklan
YENGEÇ BURCU
Gözyaşları ve şirin görünümleri ile herkesi kandırabilirler. Duygularını sanılanın aksine en iyi yöneten burçlardan biri olan yengeç burcudur.
Genellikle kurban rolünü oynamayı tercih ediyorlar.