Bu burçlardan uzak durun. Hayatınız kabusa dönebilir

Bu burçlardan uzak durun. Hayatınız kabusa dönebilir
Kaynak: Haber Merkezi
En toksik 5 burç belli oldu. İşte hayatınızı mahvedebilecek o burçlar...
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Bu burçlardan uzak durun. Hayatınız kabusa dönebilir 1

Burçlar karakterleri ve gelecek olayları ortaya çıkarabilir. Bazı burçlar manipülasyonlarıyla öne çıkabiliyor.

Toksik karakterler hayattan soğutabiliyor. İşte en toksik 5 burç…

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Bu burçlardan uzak durun. Hayatınız kabusa dönebilir 2

İKİZLER BURCU

İkizler her daim dengesizlerdir. Kararsızlıkları ilişkilerini de etkiliyor.

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Bu burçlardan uzak durun. Hayatınız kabusa dönebilir 3

Hatta bu burç karşısındaki insanların akıl sağlıklarından bile şüphe ettirebiliyor.

İkizler ilişkilerde umursamaz tavırlara girebiliyorlar.

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Bu burçlardan uzak durun. Hayatınız kabusa dönebilir 4

KOVA BURCU

Kova burcu en toksik burçlardan biridir. Başkalarının düşüncelerinden çok kendi fikirlerini önemsiyorlar.

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Bu burçlardan uzak durun. Hayatınız kabusa dönebilir 5

Ayrıca ilişkilerde çokça patavatsız olabiliyorlar. Kova burçlarının asıl toksiklikleri fikirleri beğenilmediği ya da kayda değer görülmediğinde başlıyor.

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Bu burçlardan uzak durun. Hayatınız kabusa dönebilir 6

KOÇ BURCU

Koç burçları agresif tavırlarıyla bilinirler. Grubun en sevileni olmak isteyen koçlar toksik burçlardan biridir.

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Bu burçlardan uzak durun. Hayatınız kabusa dönebilir 7

Koçlar bekledikleri beğeni alamadıklarında kabusa dönüşebiliyorlar.

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Bu burçlardan uzak durun. Hayatınız kabusa dönebilir 8

OĞLAK BURCU

Oğlaklar işkolikleriyle bilinirler. Oğlak burcunun asıl toksikleri çalışkan olmalarıdır. Hırsları ve inatları Oğlakları çekilmez yapabiliyor.

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Bu burçlardan uzak durun. Hayatınız kabusa dönebilir 9

Oğlak burçları karşısındakilerin özgüvenini kırarak yarışı kazanmaya odaklan

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Bu burçlardan uzak durun. Hayatınız kabusa dönebilir 10

YENGEÇ BURCU

Gözyaşları ve şirin görünümleri ile herkesi kandırabilirler. Duygularını sanılanın aksine en iyi yöneten burçlardan biri olan yengeç burcudur.

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Bu burçlardan uzak durun. Hayatınız kabusa dönebilir 11

Genellikle kurban rolünü oynamayı tercih ediyorlar.

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Bu burçlardan uzak durun. Hayatınız kabusa dönebilir 12
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Bu burçlardan uzak durun. Hayatınız kabusa dönebilir 13
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Bu burçlardan uzak durun. Hayatınız kabusa dönebilir 14
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Bu burçlardan uzak durun. Hayatınız kabusa dönebilir 15
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Bu burçlardan uzak durun. Hayatınız kabusa dönebilir 16
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Bu burçlardan uzak durun. Hayatınız kabusa dönebilir 17
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Bu burçlardan uzak durun. Hayatınız kabusa dönebilir 18
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Bu burçlardan uzak durun. Hayatınız kabusa dönebilir 19
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Bu burçlardan uzak durun. Hayatınız kabusa dönebilir 20
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Bu burçlardan uzak durun. Hayatınız kabusa dönebilir 21
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Bu burçlardan uzak durun. Hayatınız kabusa dönebilir 22
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Bu burçlardan uzak durun. Hayatınız kabusa dönebilir 23
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Bu burçlardan uzak durun. Hayatınız kabusa dönebilir 24
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