Bu cani en ağır cezayı alsın. Hamile eşini öldürüp sokakta böyle bağırdı

Adana'da 4 aylık hamile eşini boğarak öldürdükten sonra sokağa çıkıp bağırmaya başlayan Emrah Demir gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Bu cani en ağır cezayı alsın. Hamile eşini öldürüp sokakta böyle bağırdı

Adana'nın Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde saat 06.00 sıralarında Emrah Demir ile 4 aylık hamile olan 1 yıllık eşi Hatice Demir arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

"GALİBA EŞİMİ ÖLDÜRDÜM"

Kavganın ardından sokağa çıkan Emrah Demir, komşularına ‘Galiba eşimi öldürdüm’ diye bağırdı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Sağlık ekibi, Hatice Demir’in öldüğünü belirledi. Vücudunda darp izine rastlanmayan, boğulduğu değerlendirilen Hatice Demir'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından şoka giren Emrah Demir gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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