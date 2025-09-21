Bu çarşıda her şey kiloyla satılıyor

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan tencere, tava ve benzeri ürünlerin satıldığı çarşıda malzemeler, tane şeklinde değil kilo şeklinde pazarlanıyor.

Genellikle alüminyum tabak, tava, tencere ve diğer tüm ürünleri teraziye koyan esnaf, kilosu ne kadar olursa o kadar ücret talep ediyor. Haksızlığın ve fahiş fiyatların önüne geçmek ve rekabeti ortadan kaldırmak için yapılan bu uygulama çarşıdaki esnaf tarafından uygulanıyor. Çarşı esnafı yerli-yabancı vatandaşların da bu uygulamadan çok memnun olduklarını dile getirdi.

Çarşı esnafından Tarık Satıcı, alüminyum tencereleri sattıklarını söyledi. Satıcı, "Kilo işiyle aldığımız için, kimsenin hakkına girmemek adına yine kilo işiyle, üzerine belli bir karımızı koyarak satıyoruz. Mesela kilosunu 300 liradan alıyorsak, 350 liradan satıyoruz. Teraziye bırakıyoruz, tartıyoruz, öyle veriyoruz. Yarım kiloluk ürünlerde var, 2-3 kilo olan üründe var. Şu anda en çok tutulan dolma tencereleri. Çok rağbet var. Alüminyumun özellikle dolması harika oluyor. Kuru fasulye, pilav da çok güzel çıkıyor bu tencerelerde. Bizim çarşıda genelde kilo işidir ama çarşının dışına çıktığınızda diğer yerlerde tane işiyle satıyorlar. Vatandaş da görünce çok şaşırıyor. "Biz dışarıda tane işi alıyoruz, sizde niye kilo işi" diyorlar. Ben de diyorum ki biz kiloyla bir şey aldığımızda mecburen kiloyla satıyoruz, kimsenin aklı bize geçmesin diye bu uygulamayı yapıyoruz" dedi.