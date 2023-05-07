Bu ceviz bildiğiniz cevizlere benzemiyor

Editör: Naim Arıoğlu



Amazon Cevizi Güney Amerika’nın Amazon bölgesinde, oldukça yüksek, 50 metreye ulaşabilen ağaçlarda yetişir. Ağacı 500 yıl yaşayabiliyor.

Brezilya’da bu ağaçların kesilmesi yasadışı. Olgunlaşan meyveler oldukça sert. Ağaçtan düşen cevizler araçlar ve yayalar üzerinde etkili oluyor.

Adı Brezilya olarak geçmesine rağmen en çok Bolivya’da görülüyor. 1970’li yıllardan önce adına “zenci ayak parmağı” da denmekteydi. Irkçı bir ifade olması nedeniyle bu ifadenin kullanımı zamanla terk edildi.

Brezilya cevizi olarak da bilinen amazon cevizinin bir çok faydası bulunuyor. İşte Amazon cevizi v yararları…

YARARLARI NELERDİR



%14’ü protein, %12’si karbonhidrat, %66’sı yağ olan Amazon cevizinin 100 gramında 656 kalori bulunuyor. 100 gramında 7.5 gram lif içerir. Beslenme anlamında bu yemiş tam bir vitamin ve mineral deposudur.

Yaklaşık 28 gram gelen 6 Brezilya cevizinde günlük ihtiyacın 7 katından fazla selenyum bulunmakta.

Amazon cevizi içerdiği önemli vitaminler ve zengin besin profili sayesinde metabolizmanızı hızlandırır. Bu sayede harcadığınız kaloriyi arttırarak zayıflamanıza yardımcı olur. İçerdiği Selenyum da metabolizmanın sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur. Brezilya cevizi, zayıflamak isteyenlere tavsiye edilen badem, ceviz, fıstık ve antep fıstığı gibi kuruyemişler arasında gösterilmekte.

SPERMİ GÜÇLENDİRİYOR

Yine yüksek selenyum içeriği sayesinde bu yemişe testosteron süper gıdası da deniyor. Beslenmede selenyuma yer vermek sperm kalitesi, hareketliliği ve hacmini arttırıyor. Üstelik bu etki, Journal of Urology dergisinde yayınlanan bir araştırmayla bilimsel olarak da ispatlanmış.

Ayrıca içerdiği L-arjinin sayesinde de ereksiyon bozukluğunun tedavisine katkıda bulunuyor.

KANSER DÜŞMANI

Amazon cevizi içerdiği bol miktarda antioksidan sayesinde kanser ve koroner kalp hastalığı dahil olmak üzere birçok kronik hastalığın önlenmesine katkı koymaktadır. Bu yemişi tüketinde vücuttaki miktarı artan glutatiyon, kansere yol açabilen serbest radikalleri ortadan kaldırmaktadır.

KALP DOSTU

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre bu yemişin tüketilmesi sahip olduğu besin profili sayesinde kötü kolesterolü %25 oranında düşürmeye yardımcı oluyor. Brezilya cevizinde HDL (iyi kolesterol) olarak da bilinen omega 3 yağ asitleri yüksek miktarda bulunuyor. Bunlar arasında oleik asit ve palmito oleik asit de var.

YAŞLANMAYI ÖNLÜYOR



Çok sayıda vitamini aynı anda içermesi sayesinde cilt sağlığı için oldukça faydalıdır. İçeriğindeki selenyum, omega 3 yağ asitleri, C ve E vitaminleri sayesinde Brezilya cevizi cildinize sağlıklı bir ışıltı ve elasitikiyet kazandıracak, bu sayede yaşlanmayı önleyecektir.

FAZLA TÜKETİLDİĞİNDE NELER OLUR

Bir adet Brezilya cevizi günlük selenyum ihtiyacının tamamını karşılamakta. Selenyum toksisitesinden kaçınmak için günde 2-3 adetten fazla tüketilmemesi tavsiye ediliyor. Tüketildiği takdirde şunlar gelişebiliyor

Sinir sistemi sorunları

Ağız kokusu (sarımsak benzeri),

İshal,

Rahatsızlık hissi,

Tırnak ve saçların kırılganlaşması,

Dişlerin renginin sararması,

Bulantı,

Ciltte kızarıklık,

Ağızda metalik tat,

Saç veya tırnak dökülmesi,