Bu çiçeği koparan yandı! 387 bin TL para cezası var

Beyaz renkli çiçekleri ve kokusuyla hayranlık uyandıran kum zambakları, fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kum zambaklarının korunması için çalışmalar yapan Biyolog Dr. Samim Kayıkçı, kumul bitkilerinin özellikle kumulun oluşumu açısından çok önemli olduğunu açıkladı.

'HEM TUZA HEM SICAĞA DAYANIKLI’

Kayıkçı, "Nesli tehlike altında olan kum zambakları da kumulların özel bir türüdür. Kum zambakları, yazın en sıcak aylarında çiçek açan bir bitkidir. Ağustos ayından başlayarak, eylül, ekim ve kasım ayının sonuna kadar bu bitkiler çiçekte kalan ve nesli tehlike altında olan bir türdür. Kum zambakları, kum oluşumunda önemli yere sahiptir. Bu bitkiler hem tuza hem sıcağa dayanıklı türlerdir ve üzerlerine kum geldikçe uzarlar, dolayısıyla kum tepelerinin oluşumunda çok önemli yere sahiptirler. Kum zambakları, insanların kumsalları sık kullanmasından dolayı da etkilenmektedir.

Bugün ülkemizde kum zambakları, koruma altında olan türler içindedir ve kum zambaklarının ekosistemine zarar vermek 378 bin 141 TL cezası olan bir eylem".