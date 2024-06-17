Bu çiçekleri koparmanın cezası 387 bin 141 lira

Düzenleme: Kaynak: AA
Bu çiçekleri koparmanın cezası 387 bin 141 lira

Bolu Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı'ndaki göllerde yetişen endemik tür olan nilüfer çiçeğinin koparılması durumunda 387,141 lira ceza uygulanıyor.

Her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bu parklardaki göllerdeki nilüferler, şu anda sarı, beyaz ve pembe renklerde çiçek açtı.

Nilüferler, geniş yeşil yaprakları ve su yüzeyinde oluşturdukları güzellikleriyle kasım ayının sonuna kadar ziyaretçilerin gözdesi olacak.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, nilüferleri koparanlar biyolojik çeşitliliği tehdit ettikleri gerekçesiyle 387,141 lira ceza ödemek zorunda kalacaklar.

2024-06-nilufer17-2.jpgBu yıl şimdiye kadar herhangi bir cezai işlem yapılmamış olsa da, Gölcük ve Abant'taki nilüferlerin zarar görmemesi için denetimler devam ediyor.

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