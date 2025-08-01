Bu çocuk kim? Ünlü şarkıcıyı tanıyabilecek misiniz?

Kimileri hemen tanıyor, kimileri ise tahmin etmekte zorlanıyor. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ünlüler, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Sosyal medyada çocukluk fotoğrafları paylaşma trendi hiç eskimiyor. Oyuncular ve şarkıcılar, çocukluk ve gençlik anılarını takipçileriyle paylaşıyor.

Bu isimlerden biri, şu an 51 yaşında olan ünlü bir sanatçı. Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız!

Fotoğraftaki erkek çocuğun ünlü şarkıcı Kenan Doğulu olduğu öğrenilince hayranları şaşkınlığını gizleyemedi.

KENAN DOĞULU KİMDİR?

Kenan Doğulu, 31 Mayıs 1974’te İstanbul’da doğmuş Türk şarkıcı, şarkı yazarı, aranjör ve albüm yapımcısıdır.

Yurdaer Doğulu’nun oğlu olan sanatçı, bugüne dek on dört stüdyo albümü ve beş single yayımladı. Doğulu, 2007 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi temsil ederek dördüncü oldu.

Kenan Doğulu, 31 Mayıs 1974’te, Yurdaer ve Serpil Doğulu’nun ortanca çocuğu olarak İstanbul Cihangir’de doğdu. Aslen Gaziantepli olan sanatçı, müzisyen ağabeyi Ozan Doğulu ve moda-tasarımla ilgilenen kız kardeşi Canan Doğulu ile üç kardeştir.

Beş yaşında konservatuvara birincilikle girerek piyano eğitimi aldı. Altı yıl piyano derslerinin yanı sıra Erkan Alpay’dan flüt, Erdem Sökmen’den gitar dersleri aldı. Aynı zamanda tiyatro eğitimi, çocuk korosunda solistlik ve ritimli sazlar öğrenimi gördü.

Kültür Koleji’nde lise eğitimini tamamladı. ABD’de, New Hampshire’daki Hesser College’da “Communication” sertifikası aldı. Ardından L.A. Musicians Institute’ta yüksek öğrenimine başladı, daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde devam etti.

1993’te ilk albümünü çıkararak büyük bir çıkış yakaladı ve kariyeri boyunca birçok ödül kazandı. Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı. Ayrıca Galatasaray Spor Kulübü’nün Genel Kurul üyesidir.

Sanatçının ilk albümü “Yaparım Bilirsin” 1993’te, ikinci albümü “Sımsıkı Sıkı Sıkı” 1994’te, “Kenan Doğulu III” ise 1996’da yayımlandı. Aynı yıl “Hiç Bana Sordun mu?” dizisinde rol aldı.

Onuncu Yıl Marşı’nı 1997’de yeniden düzenledi ve bu düzenleme “Kenan Doğulu 3.5” adlı single’da yer aldı. 1999’da Gençlik Marşı’nı düzenleyerek bir single yayımladı.

Ağustos 1999’da “Ben Senin Herşeyinim” albümünü çıkardı. 2001’de “Ex Aşkım”, 2002’de unplugged “Kenan Doğulu 5.5” albümleri piyasaya sürüldü.

2003’te “Demedi Deme”, 2004’te “Kenan Doğulu 6.5”, 2006’da “Festival” albümleri yayımlandı. “Festival” albümü 285.000 satarak 2006’nın en çok satan albümlerinden oldu.

2007’de “7.5” ve 2008’de “Hayal Kahramanım” single’larını çıkardı.

2007 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi “Shake It Up Şekerim” ile temsil etti. Şarkı, 9 Mart 2007’de tanıtıldı, yarı finalde finale yükseldi ve finalde dördüncü oldu.

2009’da “Patron” albümü, 2012’de “Aşka Türlü Şeyler” albümü yayımlandı.

2013’te “Kız Sana Hayran” single’ını çıkardı. 2014’te Manga ile “Bize Müsaade Ettim” ve Ajda Pekkan’la “Harika” şarkılarında düet yaptı. 2016’da caz albümü “İhtimaller”, 2018’de “Vay Be” albümüyle geri döndü.

2021’de “Bumaya” single’ını, 2022’de “Hezarfen” ve “Sonsuza Dek” şarkılarını çıkardı. 2011’de “HOP” ve 2013’te “Max Maceraları - Dinoterra” animasyon filmlerinde seslendirme yaptı.