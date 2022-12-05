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  • Bu da ABD’nin sahte peygamberi! 9 yaşındaki çocukla bile nikah kıydı, aralarında kendi kızı da var

Bu da ABD’nin sahte peygamberi! 9 yaşındaki çocukla bile nikah kıydı, aralarında kendi kızı da var

ABD’de büyük bir sahte peygamber skandalı yaşandı. Polisin düzenlediği operasyonda yakalanan ve kendisini ‘peygamber’ olarak tanıtan Samuel Rappylee Bateman'in en küçüğü 9 yaşında olan 20’den fazla kadın ve kız çocuğu ile nikah kıydığı ortaya çıktı. Mormon olan sahte peygamberin nikah kıydığı kız çocuklarından birinin ise kendi kızı olduğu tespit edildi.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 15:06
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Bu da ABD’nin sahte peygamberi! 9 yaşındaki çocukla bile nikah kıydı, aralarında kendi kızı da var

Bu da ABD’nin sahte peygamberi! 9 yaşındaki çocukla bile nikah kıydı, aralarında kendi kızı da var
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ABD'nin gündemine yine bir Mormon peygamber skandalı damga vurdu. Sahte peygamber Bateman aylar önce gözaltına alındı. Polisin açıkladığı belgelere göre Bateman'in en küçüğü 9 yaşında olmak üzere 20'den fazla karısı bulunuyordu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) yayımladığı belgeler ülke gündemine oturdu.

Eylül ayında yapılan operasyona göre 46 yaşındaki sahte peygamber Samuel Rappylee Bateman'in 20'den fazla kadın ve kız çocuğuyla evlendiği ortaya çıkmıştı. Polis en küçüğü 9 yaşındaki reşit olmayan 8 kız çocuğunu kurtararak bir grup evine yerleştirdi. Bateman'in nikah kıydığı çocuklardan birinin kendi kız çocuğu olduğu belirtildi.

 

Çocuklar Mormon peygamber Bateman'ın reşit olan bir başka karısıyla birlikte kaçıp kiraladıkları bir evde kalmaya başladı. Bateman'in kızların kaçışını organize ettiği belirtildi.

Tutuklu olan Bateman aleyhinde tecavüz şikayetinin yapılmadığı belirtildi. Ancak araştırma sonucunda kız çocuklarının günlüklerinde Bateman'in kendilerini öptüğü ve dokunduğu yazılıyordu.

Yetkililer büyük olan eşlerin küçüklere konuşmaması için baskı yaptığından şüpheleniyor.

Bateman'in 50'ye yakın müridi ve 20'den fazla karısı olduğundan şüpheleniliyor. Bateman, İsa Mesih'in Son Gün Azizleri Köktendici Kilisesi'nde Warren Jeffs'ten sonra güçlendiği belirtiliyor. Kilisenin kurucusu olan Jeffs'in kendisi de çocuk tecavüzünden yakalanmıştı.

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Doğrucu
5.12.2022 15:29
Kim çocuğa kötü amaçlı dokunuyorsa elleri kırılsın inşallah.  
 
Adalet
5.12.2022 15:19
Türkiye de bunlardan bir sürü var, bunlar oy için iktidar tarafından hem itibar görüyorlar hemde kollanılıyorlar  
 
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