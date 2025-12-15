TBMM Genel Kurulu'nda, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri üzerinde Yeni Yol Partisi milletvekilleri bütçe açığına parmak bastı.

‘KARA DELİĞE DÖNÜŞMÜŞ VAZİYETTE’

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçesine ilişkin eleştirilerde bulunarak, son 10 yılda faiz giderleriyle bütçe açığının büyüdüğünü, faiz giderlerinin merkezi yönetim bütçe giderleri içindeki payının yüzde 15'e ulaştığını söyledi. Son 23 yılda faize 680 milyar dolar ödendiğini ileri süren Kılıç, şunları kaydetti:

"Sadece 2025 yılında 54 milyar dolardan fazla faiz ödemesi yapıldı. 54 milyar dolar güncel kurla 8,7 milyon kişinin bir yıl boyunca asgari ücretine denktir. Bu parayla İstanbul'da 1,5 milyon konut yapmak mümkündür. Faiz, hazinede biriken alın terini, emeği, 86 milyonun nafakasını yutan bir kara deliğe dönüşmüş vaziyettedir. Gelirlerinin yüzde 85'i vergi gelirlerinden oluşan bu bütçedeki tablo, milletin emeğinin nasıl sömürüldüğünü gösteren açık bir vesikadır."

'10 YILDA ALAMAYACAĞI FAİZİ BİZİM ÜLKEMİZDEN BİR YILDA ALIYORLAR'

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, 2026 yılı bütçesindeki bütçe açığı ve faiz giderlerine işaret ederek, "Bu faizler emperyalist ülkelerin uluslararası yatırım fonlarına gidiyor. Emperyalist ülkeler diğer ülkeleri işgal edip sömürmüyor, kurdukları yatırım fonlarıyla kendi ülkelerinde 10 yılda alamayacağı faizi bizim ülkemizden bir yılda alıyorlar." dedi.

İLK 3 AYDA ULAŞILMIŞTI

Mart ayındaki verilerde Hazine nakit açığındaki artış, geçen yıla göre yüzde 58 artarak 901.6 milyar TL’ye yükselmişti. Açığın birkaç ay içinde 1 trilyon liraya ulaşması bekleniyor. 2025’te hedeflenen bütçe açığının yaklaşık yarısına ilk üç ayda ulaşılmış oldu. Faiz giderleriyle, faiz dışı giderlerdeki hızlanma bu açığı izleyen aylarda daha da yukarı çekmesi bekleniyor.